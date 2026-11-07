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Vanspor-Sivasspor maçı hangi kanalda? Vanspor-Sivasspor canlı yayın bilgileri

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Vanspor-Sivasspor maçı hangi kanalda? Vanspor-Sivasspor canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiVanspor-Sivasspor maçı hangi kanalda? Vanspor-Sivasspor canlı yayın bilgileri

Vanspor-Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Sivasspor'un sakat ve cezalı oyuncuları belli oldu. Vanspor ile Sivasspor arasındaki karşılaşmanın başlangıç saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri merak ediliyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Vanspor ile Sivasspor, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Geride kalan 13 haftada 13'er puan toplayan iki takım, ligdeki konumlarını iyileştirmek için mücadele edecek. Sivasspor'da sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle bazı futbolcular kadroda yer alamazken karşılaşmanın hakem kadrosu ve yayın programı da netleşti. Maçı televizyondan ve internet üzerinden takip etmek isteyen taraftarlar ise canlı yayın seçeneklerini araştırıyor.

VANSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor-Sivasspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İki takım da karşılaşmaya 13 puanla çıkarken ev sahibi Vanspor, taraftarının desteğiyle galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Sivasspor ise deplasmandan puanla ayrılarak ligdeki konumunu iyileştirmek istiyor.

Vanspor-Sivasspor maçı hangi kanalda? Vanspor-Sivasspor canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiVanspor-Sivasspor maçı hangi kanalda? Vanspor-Sivasspor canlı yayın bilgileri

VANSPOR-SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Vanspor-Sivasspor karşılaşması TRT Avaz üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadele aynı zamanda beIN SPORTS MAX 1 kanalında da yayınlanacak.

Sivasspor, ligde geride kalan 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Vanspor ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle aynı puana ulaştı. Vanspor'un ligde kazandığı puanlardan 2'si verilen ceza nedeniyle silindi. Sivasspor'da Amilton, Süleyman Özdamar ve Okan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunurken kırmızı kart cezalısı Kamil Fidan ile sarı kart cezalısı Mert Çelik karşılaşmada forma giyemeyecek.

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