Galatasaray-Amedspor maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray-Amedspor maçı muhtemel 11'leri ve eksik oyuncuları, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki karşılaşma öncesinde araştırılıyor. Ligde 25 puanla lider durumda bulunan sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etmeye hazırlanıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın kadro durumu, sakat ve cezalı futbolcular ile teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'ler merak ediliyor.

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Galatasaray ile Amedspor, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk 10 haftasında 25 puan toplayan Galatasaray ile 23 puana ulaşan Amedspor arasındaki mücadele, liderlik yarışı açısından önem taşıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımda da kadro planlamasını etkileyen gelişmeler yaşanırken Okan Buruk'un tercih edeceği ilk 11 ve Amedspor'un deplasman kadrosu araştırılıyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen, Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 2 maç ceza alan Abdülkerim Bardakcı, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.

Sarı kırmızılılarda bir diğer önemli eksik ise Victor Osimhen oldu. Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun yapılan tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıkladı. Ayrıca Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, Amedspor maçında sarı kart görmeleri halinde Samsunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray-Amedspor maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11ler

Amed Sportif Faaliyetler'de ise Samuel Ballet Galatasaray karşısında oynayamayacak. Diyarbakır temsilcisinin Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada üç gol atan Ballet, maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından 3 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Amedspor'da sakatlığı devam eden Dilhan Demir'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayan konuk ekip, önemli eksiklerine rağmen Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz.

Amedspor: Lafont, Kransiqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Saba, Sor, Lutin, Orban.

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