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Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe damgası: İki yıldıza büyük onur!

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Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe damgası: İki yıldıza büyük onur!
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe damgası: İki yıldıza büyük onur!

Galatasaray'ın Stuttgart'ı mağlup ettiği karşılaşma takımının gollerini atan Aleksey Batrakov ve Fenerbahçe'nin Liverpool'u devirdiği mücadelede birer gol ve asistle yıldızlaşan Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı. Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, haftanın öne en iyi 11'inde yer aldı.

BATRAKOV, AVRUPA'DA COŞTU

Aleksey Batrakov, son maçlarda attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Rus futbolcu, forma giydiği son 6 resmi karşılaşmada 5 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftadaki Barcelona ve üçüncü haftadaki Lille maçlarında birer kez havalandıran Batrakov, Stuttgart'ın filelerini de iki kez sarstı. Rus futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon "Devler Ligi"nde attığı 8 golün yarısını kaydeden isim oldu.

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Başlık ResmiAleksey Batrakov

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ ARCHİE BROWN

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da gollerini sürdürdü. Dever Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan genç oyuncu, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı. Archie Brown, 73. dakikada Liverpool karşısında da takımına beraberliği getiren gole imza attı. 24 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü golüne ulaştı.

Archie Brown
Başlık ResmiArchie Brown

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Kaleci: Yann Sommer (Club Brugge)

Savunma: Archie Brown (Fenerbahçe), Gabriel (Arsenal), Yann Bisseck (Inter), Kasper Jorgensen (LASK)

Orta saha: Gabri Veiga (Porto), Fabian Ruiz (PSG), Enzo Fernandez (Manchester City)

Forvet: Anastasios Douvikas (Como), Aleksey Batrakov (Galatasaray), Erik Botheim (Viking)

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