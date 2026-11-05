Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldızına hayran kaldı

Liverpool karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown için Premier Lig devinin transfer çalışmalarını hızlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Archie Brown, İngiliz devinin transfer gündemine girdi.

İNGİLİZ EKİBİ ÇOK BEĞENDİ

Team Talk kaynaklı haberde, Liverpool'un bir süredir izlediği Archie Brown için çalışmalarını hızlandırmayı değerlendirdiği aktarıldı. Brown'ın Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 yendiği maçtaki performansının bu ilgiyi güçlendirdiği belirtildi.

LIVERPOOL KARŞISINDA 2 GOL KATKISI

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan 24 yaşındaki sol bek, Roma'nın ardından Liverpool'a da gol atmayı başardı. Müsabakanın 73. dakikasında Liverpool karşısında takımına beraberliği getiren gole imza atan Brown, Vedat Muriqi'nin galibiyet golünde ise asisti yapan isim oldu.

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Archie Brown (solda)

SERBEST KALMASI MADDESİ

Temmuz 2025'te Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Fabrizio Romano, Archie Brown'ın sözleşmesinde 23 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunduğu bilgisi paylaşmıştı.

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