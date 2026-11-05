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Bruno Fernandes için Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede

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Bruno Fernandes için Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede
Başlık ResmiBruno Fernandes için Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede

Manchester United ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan ve geleceği belirsizliğini koruyan Bruno Fernandes için Türkiye ihtimali gündeme geldi. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Premier Lig ekibi Manchester United ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamayan Bruno Fernandes için Türkiye ihmali doğdu.

AVRUPA DEVLERİ İLGİSİZ

İngiltere basınından Team Talk'un haberine göre, Manchester United ile sözleşme yenileme görüşmelerinde yaşanan tıkanıklığın ardından Bruno Fernandes yeni bir takım arayışına girebilir. Avrupa'nın önemli kulüplerinden Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in yıldız futbolcuyla ilgilenmediği, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in de transfer girişiminden vazgeçtiği öne sürüldü.

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Başlık ResmiBruno Fernandes

TÜRKİYE'DEN İKİ DEV KULÜP TAKİPTE

Daha önce Bruno Fernandes'i gündemine alan Galatasaray'ın Portekizli yıldızla artık ilgilenmediği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. İki Süper Lig devinin, Manchester United'daki sözleşme sürecinin nasıl sonuçlanacağını izlediği ifade edildi.

BU SEZON 7 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester United formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki 10 numara, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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