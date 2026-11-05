Barcelona anlaşmayı duyurdu: 13 maçta 19 gol bulan yıldız imzayı attı

İspanyol devi Barcelona, Raphinha’nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon 13 maçta 19 gol attı ve 3 asist yaptı.

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LaLiga ekiplerinden Barcelona, güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı hücumcu Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı.

İspanyol kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2030 tarihine kadar uzaltıldığını duyuruldu.

Raphinha

BARCELONA PERFORMANSI

Leeds United'dan Barcelona’ya transfer olduğu 2022 yılından beri 190 maça çıkan Raphinha, bu karşılaşmalarda 94 gol kaydetti. Yıldız oyuncu; 3 La Liga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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