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Spor

Lamine Yamal parladı, Barcelona gol yağdırdı!

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Lamine Yamal parladı, Barcelona gol yağdırdı!
Başlık ResmiLamine Yamal parladı, Barcelona gol yağdırdı!

Barcelona, LaLiga'nın 11. haftasında konuk ettiği Alaves'i 6-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Katalan devinin 19'luk yıldızı Lamine Yamal, karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Quique Flores'in çalıştırdığı Alaves'i konuk etti.

BARÇA GOL OLUP YAĞDI

Camp Nou'da oynanan mücadelede rakibine gol yağdıran Barcelona, sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 8 ve 41. dakikalarda Raphinha, 23. dakikada Fermin Lopez, 45+1 ve 64. dakikalarda Lamine Yamal ve 81. dakikada Anthony Gordon kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 84. dakikada Mariano Diaz'dan geldi.

YAMAL'DAN ÜÇ GOLLÜK KATKI

Barcelona'nın 19'luk yıldızı Lamine Yamal, karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev alan İspanyol yıldız, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu skorla ligde 10. galibiyetini elde eden Barcelona, ligde 30 puanla liderliğini sürdürdü. Alaves ise 12 puanla 10. sırada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Aston Villa'yı konuk edecek olan Barcelona, ligde ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Alaves ise ligde Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

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