Hakanlı Inter'in serisi Milano derbisinde bitti
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 10. haftasındaki Milano derbisinde Milan'a 3-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Ruben Amorim yönetimindeki Milan, Cristian Chivu'nun çalıştırdığı Inter'i konuk etti.
MILAN İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
San Siro'da oynanan dev derbide Milan, Inter'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Christian Pulisic, 10. dakikada Adrien Rabiot ve 43. dakikada Diego Moreira kaydetti. Inter'in golü ise 22. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.
HAKAN 72 DAKİKA SÜRE ALDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 72 dakika sahada kaldı.
INTER İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI
Bu skorla ligde altıncı galibiyetini elde eden Milan, puanını 21'e çıkararak maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Inter ise ilk mağlubiyetini alarak 25 puanla ikinci sırada kaldı.
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BİR SONRAKİ RAKİPLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan Inter, ligde ise Como'yu ağırlayacak. Milan ise Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaroş maçının ardından Genoa deplasmanına gidecek.