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Protesto edilen Kerem Aktürkoğlu'ndan tribünlere tepki

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Protesto edilen Kerem Aktürkoğlu'ndan tribünlere tepki
Başlık ResmiProtesto edilen Kerem Aktürkoğlu'ndan tribünlere tepki

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki Göztepe maçının ikinci yarısında kaçırdığı gol fırsatlarının ardından ıslıkla protesto edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kaldı.

KEREM'DEN TRİBÜNLERE TEPKİ

Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem, müsabakanın ikinci devresinde art arda iki gol pozisyonunda etkili bir vuruş çıkaramazken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Top ayağına her geldiğinde taraftarların bir bölümü tarafından yuhalanan Kerem Aktürkoğlu, tribünlere tepki gösterdi.

DİREĞİ GEÇEMEDİ, TARAFTAR DESTEKLEDİ

Müsabakanın 71. dakikasında yaptığı vuruşta direği geçemeyen tecrübeli yıldız, bu kez sarı lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 16 maçta görev yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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