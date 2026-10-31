Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Dirk Kuyt, Greenwood'un oynamama nedenini açıkladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Dirk Kuyt, Greenwood'un oynamama nedenini açıkladı
Başlık ResmiDirk Kuyt, Greenwood'un oynamama nedenini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Göztepe maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda derbi yenilgisini geride bırakmaları gerektiğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, taraftarlardan özellikle Türk oyunculara destek olmalarını istedi. Dirk Kuyt, grip olan Mason Greenwood'un ise Liverpool maçına yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Dirk Kuyt, mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

"DERBİ KAYBEDİNCE İŞLER KOLAY OLMAZ"

Derbinin ardından zorlu bir hafta yaşadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Zorlu bir haftaydı, kolay olmadı. 4 aydır bir hocayla çalışıyorsunuz, kendisi çok özel birisi benim için. Ekibiyle yakın çalıştım. Böylesine derbi kaybedince işler kolay olmaz. Bu geçmişte kaldı, değiştiremeyiz. İleri bakmalıyız. Oyuncular ve biz de bunu yaptık. Tekrardan pozitif enerjiyi geri getirmek en önemlisiydi. Çok çok iyi oyuncularımız var. Bugün sahada birlik olmalıyız. Taraftarlar da destek olunca işler istediğimiz gibi gider." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi: MLS'ten 2 kulüp birden peşinde
Dirk Kuyt, Greenwood'un oynamama nedenini açıkladı
Başlık ResmiDirk Kuyt, Greenwood'un oynamama nedenini açıkladı

"GRİP OLDUĞU İÇİN OYNAYAMAYACAK"

Greenwood'un rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığını açıklamayan Kuyt, "Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak. Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak. Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Sahaya çıkan tüm oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZI DESTEKLEMELERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Sarı lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulunan Dirk Kuyt, "Taraftarlarımıza bir mesajım var. Oyuncularımızı desteklemelerine ihtiyacımız var, özellikle Türk oyuncuları. Onlar takım için çok önemli. Bunu yaparsak bir problemimiz olmayacak. Birlik olursa geri gelir zaten." dedi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.