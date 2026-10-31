Dirk Kuyt, Greenwood'un oynamama nedenini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Göztepe maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda derbi yenilgisini geride bırakmaları gerektiğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, taraftarlardan özellikle Türk oyunculara destek olmalarını istedi. Dirk Kuyt, grip olan Mason Greenwood'un ise Liverpool maçına yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Dirk Kuyt, mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

"DERBİ KAYBEDİNCE İŞLER KOLAY OLMAZ"

Derbinin ardından zorlu bir hafta yaşadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Zorlu bir haftaydı, kolay olmadı. 4 aydır bir hocayla çalışıyorsunuz, kendisi çok özel birisi benim için. Ekibiyle yakın çalıştım. Böylesine derbi kaybedince işler kolay olmaz. Bu geçmişte kaldı, değiştiremeyiz. İleri bakmalıyız. Oyuncular ve biz de bunu yaptık. Tekrardan pozitif enerjiyi geri getirmek en önemlisiydi. Çok çok iyi oyuncularımız var. Bugün sahada birlik olmalıyız. Taraftarlar da destek olunca işler istediğimiz gibi gider." diye konuştu.

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"GRİP OLDUĞU İÇİN OYNAYAMAYACAK"

Greenwood'un rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığını açıklamayan Kuyt, "Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak. Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak. Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Sahaya çıkan tüm oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZI DESTEKLEMELERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Sarı lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulunan Dirk Kuyt, "Taraftarlarımıza bir mesajım var. Oyuncularımızı desteklemelerine ihtiyacımız var, özellikle Türk oyuncuları. Onlar takım için çok önemli. Bunu yaparsak bir problemimiz olmayacak. Birlik olursa geri gelir zaten." dedi.

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