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Spor

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi: MLS'ten 2 kulüp birden peşinde

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Fenerbahçe'de 13 maçta 420 dakika süre alan ve 1 gol, 1 asistlik performansıyla beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edildi.

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İki kulübün de, güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalabileceği belirtildi.

Romelu Lukaku, son olarak Galatasaray derbisinde 90 dakika sahada kaldı.
Başlık ResmiRomelu Lukaku, son olarak Galatasaray derbisinde 90 dakika sahada kaldı.

Napoli'den 6 milyon eurora alınan 1,90 boyundaki 33 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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