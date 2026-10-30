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Fenerbahçe'den kritik toplantı sonrası açıklama: Dirk Kuyt için yeni karar

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Fenerbahçe'den kritik toplantı sonrası açıklama: Dirk Kuyt için yeni karar
Başlık ResmiFenerbahçe'den kritik toplantı sonrası açıklama: Dirk Kuyt için yeni karar

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başıan getirildiğini duyurduğu Dirk Kuyt ile ilgili yeni bir karar aldı. Hollandalı çalıştırıcı, milli maçlkar nedeniyle lige verilecek araya kadar "teknik sorumlu" olacak.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, teknik direktör adaylarını masaya yatırmak için kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Yıldırım'a teknik direktör adaylarıyla ilgili sunum yaptı. Toplantı sonrası Fenerbahçe'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Aziz Yıldırım
Başlık ResmiAziz Yıldırım

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
"Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, millî maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Dirk Kuyt
Başlık ResmiDirk Kuyt

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe’mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır.

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Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe’mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu inançla, büyük Fenerbahçe taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz."

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