Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Ne sevenim var ne soranım! İsmail Kartal'ın vedası takımı hiç etkilemedi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybedilen derbi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Fenerbahçe’deki hoca değişikliği futbolcuları rahatsız etmedi.

Kaydet
|

Takımla sağlıklı ilişkiler kuramayan, Roma maçı sonrası aniden istifa eden İsmail Kartal, Samandıra’dan dönmemek üzere giderken arkasından kimse ağlamadı. Fenerbahçe'de Kartal’ın forma şansı tanıdığı 25 futbolcudan sadece 7’si, hocaya veda mesajı yayınlarken; diğerleri sessiz kalmayı tercih etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown
SPOR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a men cezası

Yabancılardan Milan Skriniar, Nathan Ake, Matteo Guendouzi; yerlilerden Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek, İsmail Kartal’a veda etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.
Başlık ResmiFenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

Güven kalmayınca

Zaten Kartal’ın ipinin çekilmesinin ardında takımın bu duruşu etkili oldu. Futbolcular, ilk istifasıyla güven bağını koparan hocaya sevgiyi kaybetti, saygı ise şahsa değil, makamaydı.

Yeni teknik direktör belirleninceye kadar takımın başında Dirk Kuyt olacak.
Başlık ResmiYeni teknik direktör belirleninceye kadar takımın başında Dirk Kuyt olacak.

Özellikle yabancılar, Kartal’ın yerine Dirk Kuyt’ı koymuştu. Başkan Aziz Yıldırım da takımla ilgili bilgileri Hollandalıdan almayı tercih ediyordu. Sevgi, saygı, otorite kaybolunca, birlik beraberlik imkânsız, ayrılık kaçınılmazdı. Kartal’ın vedası sonrası oyuncuların üzerinden âdeta bir yük kalkmış oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe
SPOR

İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin Göztepe planı: Dirk Kuyt'ın 11'i netleşiyor
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.