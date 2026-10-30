Ne sevenim var ne soranım! İsmail Kartal'ın vedası takımı hiç etkilemedi

Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybedilen derbi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Fenerbahçe’deki hoca değişikliği futbolcuları rahatsız etmedi.

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Takımla sağlıklı ilişkiler kuramayan, Roma maçı sonrası aniden istifa eden İsmail Kartal, Samandıra’dan dönmemek üzere giderken arkasından kimse ağlamadı. Fenerbahçe'de Kartal’ın forma şansı tanıdığı 25 futbolcudan sadece 7’si, hocaya veda mesajı yayınlarken; diğerleri sessiz kalmayı tercih etti.

Yabancılardan Milan Skriniar, Nathan Ake, Matteo Guendouzi; yerlilerden Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek, İsmail Kartal’a veda etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

Güven kalmayınca

Zaten Kartal’ın ipinin çekilmesinin ardında takımın bu duruşu etkili oldu. Futbolcular, ilk istifasıyla güven bağını koparan hocaya sevgiyi kaybetti, saygı ise şahsa değil, makamaydı.

Yeni teknik direktör belirleninceye kadar takımın başında Dirk Kuyt olacak.

Özellikle yabancılar, Kartal’ın yerine Dirk Kuyt’ı koymuştu. Başkan Aziz Yıldırım da takımla ilgili bilgileri Hollandalıdan almayı tercih ediyordu. Sevgi, saygı, otorite kaybolunca, birlik beraberlik imkânsız, ayrılık kaçınılmazdı. Kartal’ın vedası sonrası oyuncuların üzerinden âdeta bir yük kalkmış oldu.

| Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ

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