Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin Göztepe planı: Dirk Kuyt'ın 11'i netleşiyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin Göztepe planı: Dirk Kuyt'ın 11'i netleşiyor
Başlık Resmiİsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin Göztepe planı: Dirk Kuyt'ın 11'i netleşiyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kadıköy'de oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı.

Kaydet
|

Galatasaray'a karşı 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10’uncu haftasında 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Göztepe’yi konuk edecek. Kazanarak moral bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt, şans vereceği 11’i netleştiriyor.

Dirk Kuyt
Başlık ResmiDirk Kuyt

STOPER İKİLİSİ SKRINIAR-OPPONG

Kaleyi Ederson'un koruyacağı Fenerbahçe'de savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda Levent Mercan’ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisinde Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong forma giyecek.

Barış Alper Yılmaz - Nelson Semedo
Başlık ResmiBarış Alper Yılmaz - Nelson Semedo

SAĞDA OĞUZ, SOLDA GREENWOOD

TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci görev yapacak. Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Oğuz Aydın oynayacak.

Mason Greenwood
Başlık ResmiMason Greenwood

GOL UMUDU MURIQI

Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında olacağı açıklanan Hollandalı çalıştırıcı Kuyt'ın, ileri uçta Vedat Muriqi’yi sahaya sürmeyi düşünüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında eski kaptan da var: Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.