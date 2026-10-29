İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin Göztepe planı: Dirk Kuyt'ın 11'i netleşiyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kadıköy'de oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı.

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Galatasaray'a karşı 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10’uncu haftasında 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Göztepe’yi konuk edecek. Kazanarak moral bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt, şans vereceği 11’i netleştiriyor.

Dirk Kuyt

STOPER İKİLİSİ SKRINIAR-OPPONG

Kaleyi Ederson'un koruyacağı Fenerbahçe'de savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda Levent Mercan’ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisinde Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong forma giyecek.

Barış Alper Yılmaz - Nelson Semedo

SAĞDA OĞUZ, SOLDA GREENWOOD

TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci görev yapacak. Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Oğuz Aydın oynayacak.

Mason Greenwood

GOL UMUDU MURIQI

Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında olacağı açıklanan Hollandalı çalıştırıcı Kuyt'ın, ileri uçta Vedat Muriqi’yi sahaya sürmeyi düşünüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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