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Fenerbahçe'de hoca adayları arasında eski kaptan da var: Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama

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Fenerbahçe'de hoca adayları arasında eski kaptan da var: Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama
Başlık ResmiFenerbahçe'de hoca adayları arasında eski kaptan da var: Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun da adı geçiyor. Sarı-lacivertli takımda kaptanlık yapan, şimdilerde Kasımpaşa'da görev yapan 46 yaşındaki çalıştırıcı, hakkında çıkan haberlerin ardından ilk defa konuştu.

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Trendyol Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Kasımpaşa'da görev yapan Emre Belözoğlu, hakkında çıkan Fenerbahçe haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu, 2008-2012 ve 2019-2020 dönemlerinde forma giydiği Fenerbahçe'de 2020-2021'de sportif direktörlük ve aynı sezon geçiçi teknik direktörlük yaptı.
Başlık ResmiEmre Belözoğlu, 2008-2012 ve 2019-2020 dönemlerinde forma giydiği Fenerbahçe'de 2020-2021'de sportif direktörlük ve aynı sezon geçiçi teknik direktörlük yaptı.

"BUGÜNDEN BİR ŞEY SÖYLEMEK OLMAZ"

Play Spor'a konuşan 46 yaşındaki teknik adam, "Türkiye Kupası'nda maçımız var, şu an tamamen ona odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, bugün saat 18.00'de Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu mücadelesinde Çorluspor ile karşılaşacak.
Başlık ResmiEmre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, bugün saat 18.00'de Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu mücadelesinde Çorluspor ile karşılaşacak.

BELÖZOĞLU'NA TEKLİF YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasını ve Türk futbolunu yakından tanıması nedeniyle hoca adayları arasında bulunuyor. Kasımpaşa'dan hemen ayrılabilir ama kendisine bir teklif yapılmadı ve şu anki görevinden de memnun.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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