Fenerbahçe'de yeni hoca için 2 kritik karar: Montella zor, Avcı imkânsız
Derbi sonrası İsmail Kartal'ın istifasını kabul eden Fenerbahçe yönetimi, yeni hoca belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın takımın başında olacağını duyurdu. Teknik adam listesinde ilk sıralarda yer aldığı konuşulan Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı konusundaki karar ise belli oldu.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgi ve özellikle ilk yarıdaki kötü futbol, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasıyla sonuçlandı. Süper Lig'de henüz 9 maçta gelen ayrılığın ardından hoca arayışları başladı.
"İSTEMEYEN ADAM" MONTELLA
Sarı-lacivertli camia, teknik direktör listesinde ismi geçen Vincenzo Montella'ya sıcak bakmıyor. 52 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, A Milli Futbol Takımı'nda başarısız geçen son dönemi sebebiyle istenmeyen adam durumunda.
AVCI'YA TEPKİ VAR
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ihtimaline ise tepkiler daha sert. Ali Koç'un başkanlığı döneminde de gündeme gelen Avcı'nın, Galatasaraylı kimliği ve Trabzonspor geçmişi sebebiyle Samandıra'nın kapısının önünden geçmesi bile kıyameti koparacak durumda.