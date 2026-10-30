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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a men cezası

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a men cezası
Başlık ResmiGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Browna men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2, Fenerbahçeli Archie Brown'a ise 3 maç men cezası verildi. İki futbolcuya ayrıca para cezası uygulanırken kulüpler de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle cezalandırıldı.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin disiplin cezaları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA 2, ARCHIE BROWN'A 3 MAÇ CEZA

PFDK, derbinin ardından yaşanan kavga nedeniyle Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 resmî müsabakadan men ve 67 bin TL para cezası verdi.

Fenerbahçeli Archie Brown ise aynı olay nedeniyle 3 resmî müsabakadan men ve 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İki futbolcu da daha önce saldırı gerekçesiyle disipline sevk edilmişti. Kurul, nihai kararında olayları Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi kapsamında kavga olarak değerlendirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Browna men cezası
Başlık ResmiGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Browna men cezası

GALATASARAY'A 2 MİLYON 120 BİN TL PARA CEZASI

PFDK, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve çeşitli talimat ihlalleri nedeniyle toplam 2 milyon 120 bin TL para cezası verdi.

Sarı-kırmızılı kulübe, seremoniye katılan refakatçi çocuk sayısının belirlenen sınırı aşması, ihraç edilen futbolcunun karma alanda açıklama yapması ve skorboardda Fenerbahçe'nin TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle de ayrı ayrı cezalar uygulandı.

Galatasaray antrenörü Serhat Doğan'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Browna men cezası
Başlık ResmiGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Browna men cezası

FENERBAHÇE'YE DE PARA CEZASI

Fenerbahçe de derbideki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve talimat ihlalleri nedeniyle toplam 1 milyon 277 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Sarı-lacivertli kulübün görevlisi Ahmet Aytar'a ise akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 50 bin TL para cezası verildi.

Her iki takımın belirlenen tribün bloklarındaki taraftarlarının elektronik bilet kartlarının da bir sonraki ilgili iç saha veya deplasman müsabakası için bloke edilmesine karar verildi.

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