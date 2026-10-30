Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Okan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Okan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok!
Başlık ResmiOkan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Konyaspor maçı öncesinde uyarılarda bulunan Galatasaray’ın hocası, “Asla gevşemek yok. Derbi galibiyetinin anlam kazanması için kazanmalıyız.” dedi.

Kaydet
|

Ligde üst üste beşinci şampiyonluk yolunda uygun adım ilerleyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Fenerbahçe karşısında kazandıkları derbi zaferinin anlam kazanması için Konyaspor’u da mutlaka yenmeleri gerektiğini söyleyen Buruk, “Kolay görünen maçlarda daha çok zorlanıyoruz. Her maça aynı gözle bakmamız lazım. Asla gevşemek yok. Önümüzde iki kritik maç var: Ligde Konyaspor ve Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart… Bu iki maçı alırsak iki kulvarda da önümüz açılır.” ifadelerini kullandı.

İSMAİL JAKOBS STOPERE

Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim’in yerine sol stoperde Jakobs’u kullanmayı düşünen başarılı teknik adam, sol bekte Eren Elmalı’ya forma verecek. Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek Konyaspor karşılaşmasında Barış Alper’i dinlendirecek olan Buruk, Rafael Leao’nun da ritmini bulması için Portekizli yıldızı oynatacak. Leao, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez ilk 11’de forma giyecek. Kulübeye çekilecek Lemina’nın yerine ise orta sahada Sara görev alacak. Sarı-kırmızılılarda Konya maçı öncesinde Davinson, Leao ve Sallai sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Okan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok!
Başlık ResmiOkan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok!

HİÇ UNUTULUR MU?

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Konya’ya hareket etti. Antrenman öncesinde Kemerburgaz’da 29 Ekim kutlaması yapıldı.

6/5

Galatasaray, Konyaspor ile lig rekabetindeki son altı maçın beşinden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı son maçı 2-0 kaybetmişti.

NEREDEYSE YARISINI O ATTI

Galatasaray’ın ligdeki gol yükünü Victor Osimhen sırtladı. Ligde 19 gol atan sarı-kırmızılılarda Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi.

KALEYİ KAPATAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetimindeki son dört sezondakinden farklı olarak bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemiyor. Bu sezon çıktığı 12 resmî müsabakanın 11’inde gol atan Galatasaray, ligde oynadığı dokuz maçın altısında kalesinde toplam 12 gol gördü.

100. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. resmî maçına çıkacak. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 maçta 10 gol atarken 18 de asist yaptı. Sara, son iki sezonda üç kupa kazandı.

BAKMADAN GEÇME
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'ın yıldızı herkesi şaşırttı: 27'sinde milli takımı bıraktı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ALİ NACİ KÜÇÜK
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.