Okan Buruk, derbiden zaferle ayrılan oyuncularını uyardı: Rehavete yer yok!

Konyaspor maçı öncesinde uyarılarda bulunan Galatasaray’ın hocası, “Asla gevşemek yok. Derbi galibiyetinin anlam kazanması için kazanmalıyız.” dedi.

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Ligde üst üste beşinci şampiyonluk yolunda uygun adım ilerleyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Fenerbahçe karşısında kazandıkları derbi zaferinin anlam kazanması için Konyaspor’u da mutlaka yenmeleri gerektiğini söyleyen Buruk, “Kolay görünen maçlarda daha çok zorlanıyoruz. Her maça aynı gözle bakmamız lazım. Asla gevşemek yok. Önümüzde iki kritik maç var: Ligde Konyaspor ve Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart… Bu iki maçı alırsak iki kulvarda da önümüz açılır.” ifadelerini kullandı.

İSMAİL JAKOBS STOPERE

Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim’in yerine sol stoperde Jakobs’u kullanmayı düşünen başarılı teknik adam, sol bekte Eren Elmalı’ya forma verecek. Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek Konyaspor karşılaşmasında Barış Alper’i dinlendirecek olan Buruk, Rafael Leao’nun da ritmini bulması için Portekizli yıldızı oynatacak. Leao, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez ilk 11’de forma giyecek. Kulübeye çekilecek Lemina’nın yerine ise orta sahada Sara görev alacak. Sarı-kırmızılılarda Konya maçı öncesinde Davinson, Leao ve Sallai sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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HİÇ UNUTULUR MU?

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Konya’ya hareket etti. Antrenman öncesinde Kemerburgaz’da 29 Ekim kutlaması yapıldı.

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Galatasaray, Konyaspor ile lig rekabetindeki son altı maçın beşinden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı son maçı 2-0 kaybetmişti.

NEREDEYSE YARISINI O ATTI

Galatasaray’ın ligdeki gol yükünü Victor Osimhen sırtladı. Ligde 19 gol atan sarı-kırmızılılarda Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi.

KALEYİ KAPATAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetimindeki son dört sezondakinden farklı olarak bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemiyor. Bu sezon çıktığı 12 resmî müsabakanın 11’inde gol atan Galatasaray, ligde oynadığı dokuz maçın altısında kalesinde toplam 12 gol gördü.

100. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. resmî maçına çıkacak. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 maçta 10 gol atarken 18 de asist yaptı. Sara, son iki sezonda üç kupa kazandı.

| Kaynak: ALİ NACİ KÜÇÜK Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ALİ NACİ KÜÇÜK

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