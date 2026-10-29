Galatasaray'ın yıldızı herkesi şaşırttı: 27'sinde milli takımı bıraktı

Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren 27 yaşındaki savunma oyuncusu Ismail Jakobs, kulüp kariyerine odaklanmak adına Senega Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.

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Galatasaray oyuncusu Ismail Jakobs, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim ve buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ASLA GERİ GELMİYOR"

Futbol hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ismail Jakobs, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta 1 asist yaptı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İlk defa 24 Eylül 2022 tarihinde giydiği Senegal Milli Takımı forması altında 33 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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