Takımı Dirk Kuyt’a emanet eden sarı lacivertliler, Avrupa’da teknik direktör arayışlarını sürdürürken camianın beklentilerine de kulak kabartıyor. Öncelik lejyoner olsa da Aykut Kocaman şu an ilk sırada görülüyor.

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Türkiye’nin spor gündemini, İsmail Kartal’la zoraki ilişkisini noktalayan Fenerbahçe’nin hoca arayışları meşgul ediyor. Sadece sarı lacivertlilerin değil, rakiplerin bile merakla takip ettiği süreçte çok sayıda isim anılırken henüz net bir gelişme yok. Emanetçi hoca Dirk Kuyt, Samandıra mesaisini kalıcı olma gayretiyle sürdürürken yönetim, elindeki geniş listeyle kapı kapı geziyor. Yüksek tansiyon ve kırılgan yapı sebebiyle öncelik yabancı hoca olsa da mevcut durumda göreve en yakın isim Aykut Kocaman. Ancak nihai karar, tüm görüşmelerin tamamlanmasıyla verilecek.

NİHAİ KARAR YILDIRIM’IN

Fenerbahçe, adı daha önce de gündeme gelen Vincenzo Montella’yı camiadan gelen sert tepkiler üzerine şimdilik rafa kaldırmış durumda. En son Alman Millî Takımı’nı çalıştıran 39 yaşındaki Julian Nagelsmann ile Sevilla ve Olimpiakos performanslarıyla tanınan İspanyol Jose Luis Mendilibar adaylar arasında. Yerli listesi ise Abdullah Avcı’dan Bülent Uygun’a, Volkan Demirel’den Emre Belözoğlu’na uzayıp gidiyor. Ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın, lejyonerlerden istenilen sonuç çıkmaması hâlinde bizzat devreye girerek Aykut Kocaman’ı göreve getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kartal’ın yerini yabancıyla doldurmak için yola çıkan Fenerbahçe’de ibre dönüyor! Yerli olursa Kocaman

İSTEMEZ KALSIN

Vincenzo Montella adının gündeme gelmesi bile Fenerbahçe camiasını çileden çıkarmaya yetti. Millî takımdaki son süreciyle kahramandan istenmeyen adama dönüşen İtalyan hocaya yönelik tepkiler üzerine sarı lacivertliler bu ismi listeden çıkardı.

HİÇ KOLAY DEĞİL

Fenerbahçe taraftarı, takımın dünyaca ünlü yabancı bir teknik adama teslim edilmesinden yana. Ancak kulübün içinde bulunduğu durum, mali şartlar, adı geçen teknik adamların talepleri ve bu isimlerin peşinde koşan kulüpler gibi gerekçeler, bu ihtimalleri imkânsıza yaklaştırıyor. Yönetim şartları zorlasa da rota mecburen yerli teknik direktöre dönüyor.

GÖZTEPE MAÇI İLK SINAVI OLACAK

Göztepe maçına teknik direktör olarak çıkacak Dirk Kuyt, ilk sınavına büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Oyuncularıyla yakın ilişki içinde olan Hollandalı teknik adam, takımını hem fiziksel hem de mental olarak hazırlıyor. Galatasaray derbisinin kadrosunda büyük bir değişiklik yapmayı planlamayan Kuyt’ın, stoper tandemine Oppong’u, ileri uca ise Muriç’i koyacağı; bunun dışında aynı oyuncuları sahaya süreceği belirtiliyor.

Kartal’ın yerini yabancıyla doldurmak için yola çıkan Fenerbahçe’de ibre dönüyor! Yerli olursa Kocaman

HİÇBİR ŞARTI YOK

Sezon başında takımın tüm planlamasını yapan ancak sırtından bıçaklanarak dışarıda kalan Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye bir kırgınlığı yok. Efsane teknik direktör, yaşadığı hayal kırıklığını unutmasa da Başkan Aziz Yıldırım’ın davet etmesi hâlinde göreve hazır. Ancak Kocaman Samandıra’ya gelirse yönetimin kapıları futbol direktörü Oğuz Çetin’e kapatması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL’IN VEDASI TAKIMI HİÇ ETKİLEMEDİ

Fenerbahçe’deki hoca değişikliği futbolcuları rahatsız etmedi. Takımla sağlıklı ilişkiler kuramayan, Roma maçı sonrası aniden istifa eden İsmail Kartal, Samandıra’dan dönmemek üzere giderken arkasından kimse ağlamadı. İsmail Kartal’ın forma şansı tanıdığı 25 futbolcudan sadece 7’si hocaya veda mesajı yayınlarken, diğerleri sessiz kalmayı tercih etti. Yabancılardan, Skriniar, Ake, Guendouzi, yerlilerden Mert Hakan, İrfan Can, Oğuz ve İsmail Yüksek, Kartal’a veda etti.

GÜVEN KALMAYINCA

Zaten Kartal’ın ipinin çekilmesinin ardında takımın bu duruşu etkili oldu. Futbolcular, ilk istifasıyla güven bağını koparan hocaya sevgiyi kaybetti, saygı ise şahsa değil, makamaydı. Özellikle yabancılar, Kartal’ın yerine Kuyt’ı koymuştu. Başkan Aziz Yıldırım da takımla ilgili bilgileri Hollandalıdan almayı tercih ediyordu. Sevgi, saygı, otorite kaybolunca, birlik beraberlik imkânsız, ayrılık kaçınılmazdı. Kartal’ın vedası sonrası oyuncuların üzerinden âdeta bir yük kalkmış oldu.

GELİŞMELERİ İZLİYOR

Adı hoca adayları arasında geçen Emre Belözoğlu, kendisine yöneltilen sorulara karşı sessiz kalmayı tercih etti. Kasımpaşa’yı çalıştıran Emre, “Şu an tamamen takımıma odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz.” dedi. Belözoğlu, 2020-21’de Fenerbahçe’de 10 maç görev yapmış, 2,30 puan ortalaması yakalamıştı.

| Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ

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