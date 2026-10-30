Kerem Aktürkoğlu için 2 özel madde devrede: Fenerbahçe'den Benfica'ya yeni ödeme

Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye gelen Kerem Aktürkoğlu transferinde iki bonus devreye girdi. Sarı-lacivertli kulüp, son haftalardaki performansıyla eleştiri konusu olan futbolcu için Portekiz temsilcisine 1 milyon euro daha ödeyecek.

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Galatasaray yenilgisi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın vedasıyla sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eylül 2025'te transfer edilen Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya 1 milyon euro daha ödeme yapılacağı ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray maçında sonradan oyuna girdi ve 35 dakika süre aldı.

İKİ BONUS DEVREDE

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Portekiz kulübüyle yapılan anlaşmada yer alan 2 özel madde devreye girdi. Bunlardan ilki, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve bu maçlarda oynama şartını içeren 500 bin euroluk bonus oldu.

Milli futbolcunun, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

MALİYETİ ARTIYOR

Diğer ek ödeme ise asist veya gol olarak toplam 30 gole katkı sebebiyle gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde 59 maçta 16 gol ve 15 asistlik performans sergileyen milli oyuncu için kasadan 500 bin euro daha çıkacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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