Napoli'den Romelu Lukaku itirafı: "Şanslıydık"

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Manna, 33 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye transfer sürecinin yüksek maaş yükü nedeniyle karmaşık geçtiğini ancak oyuncuyu gönderecek bir kulüp buldukları için şanslı olduklarını söyledi.

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İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Colpi da Maestro" YouTube kanalına verdiği kapsamlı röportajda, birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku'nun takımdan ayrılış sürecine değinen Manna, bu operasyonun oldukça karmaşık geçtiğini kaydetti.

"ŞANSLIYDIK DİYEBİLİRİZ"

Belçikalı golcünün transfer sürecinin yüksek maaş yükü nedeniyle karmaşık olduğunu belirten Manna, "Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşmayla üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman öngördüğünüz gibi gitmiyor; önemli bir maaş yükünü yönetmemiz gerekiyordu ve ardından Hojlund yatırımı yapmıştık. Satış süreci beklediğimiz gibi gitmedi ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu alabilecek birini bulmayı başarmak... Şanslıydık diyebiliriz. Kendisine yine de en iyisini diliyorum, bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi." ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku

LUKAKU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki hücumcu, tüm kulvarlarda 13 maçta süre alırken beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe formasıyla 420 dakika sahada kalan yıldız forvet, birer gol ve asistlik katkı yaptı.

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