Fenerbahçe'den İspanyol teknik adama servet: Resmi teklif yapıldı

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin, Olympiakos'un başında dört kupa zaferi yaşayan İspanyol çalıştırıcı Jose Luis Mendilibar'a resmi teklif yaptığı ileri sürüldü.

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Galatasaray yenilgisinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, rotasını Olympiakos'u Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Mendilibar'a çevirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF

Yunanistan basınından Athlos'un haberine göre; milli araya kadar Dirk Kuyt ile yola devam etme kararı alan sarı lacivertliler, İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar'a teklif yaptı. Haberde, Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcıya yüksek maaşlı dev bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı. Geleceğiyle ilgili tüm seçenekleri değerlendiren deneyimli hocanın, kısa süre içerisinde nihai kararını vermesinin beklendiği kaydedildi.

VALENCIA'DAN DA TEKLİF ALDI

9 Eylül'de Olympiakos'tan ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşmayan 65 yaşındaki teknik adamın LaLiga ekibi Valencia'dan teklif aldığı ancak teklifi şimdilik kabul etmediği aktarıldı.

Jose Luis Mendilibar

OLYMPİAKOS İLE 4 KUPA KAZANDI

2024 yılında Olympiakos'un başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, tüm kulvarlarda 127 karşılaşmada görev yaptı. Mendilibar, 2024 yılında UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu, 2025 yılında ise Yunanistan'da üç kupalı tarihi başarıyı elde etti. Kariyerinin en büyük başarısını 2022-2023 sezonunda Sevilla ile elde eden Jose Luis Mendilibar, İspanyol ekibiyle Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

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