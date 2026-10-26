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El Clasico sonrası Arda Güler'e beğeni yağmuru: Real Madrid'e cevabı olay oldu

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El Clasico sonrası Arda Güler'e beğeni yağmuru: Real Madrid'e cevabı olay oldu
Başlık ResmiEl Clasico sonrası Arda Güler'e beğeni yağmuru: Real Madrid'e cevabı olay oldu

Arda Güler, El Clasico'da Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiklerin dev maçın ardından çarpıcı paylaşımlara imza attı. Milli yıldız, Real Madird'in gönderisine da dikkat çeken bir cevap verdi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

İspanya LaLiga'da El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin golleriyle Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, müsabakanın ardından çok konuşulan paylaşımlar yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sahanın iyilerinden olan Arda Güler, 90+4'te yerini Alexander-Arnold'a bıraktı. 21 yaşındaki yıldız, El Clasico zaferi sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler, bu sezon 12 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Başlık ResmiArda Güler, bu sezon 12 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Arda Güler, "Burada tartışmaya yer yok. Dünyanın en büyüğü. Hala Madrid" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun gönderisine yaklaşık 2 milyon beğeni geldi.

Arda Güler'in Instagram paylaşımı
Başlık ResmiArda Güler'in Instagram paylaşımı

"BEN DE SENİ SEVİYORUM"

Real Madrid'in maç sonu paylaşımında "Arda sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hâlâ seviyorum" mesajına yer verildi. Bu tweeti alıntılan milli futbolcu, "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar" cevabını verdi.

Kulüp ile Arda Güler'in sosyal medya üzerinden mesajlaşması binlerce beğeni ve yorum aldı.

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