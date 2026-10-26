Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

El Clasico'da Arda Gülerli Real Madrid, Barcelona'yı devirdi! LaLiga'da zirve yarışı kızıştı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
El Clasico'da Arda Gülerli Real Madrid, Barcelona'yı devirdi! LaLiga'da zirve yarışı kızıştı
Başlık ResmiEl Clasico'da Arda Gülerli Real Madrid, Barcelona'yı devirdi! LaLiga'da zirve yarışı kızıştı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in oynadığı El Clasico'da Real Madrid, lider Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirvedeki puan farkını üçe indirdi. Bu mücadeleye kadar ligde yoluna kayıpsız devam eden Katalan devinin 9 maçlık galibiyet serisi son bulsa da zirvedeki yerini korudu. Ligde üç maçlık galibiyet serisi yakalayan başkent ekibi ise liderin üç puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Teknik direktörlüğünü Hansi Flick'in yaptığı Barcelona, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'i konuk etti.

MBAPPE DUBLE YAPTI

Real Madrid, Camp Nou'da oynanan El Clasico'da ilk devreyi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha etkili gözüken Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Müsabakanın 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kylian Mbappe, skoru 2-1 yaparak takımına galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER 94 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 94 dakika oynadığı maçta gol ya da asist katkısı yapamasa da etkili oyunuyla galibiyette önemli rol oynadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Szymanski duble yaptı, Rennes liderliği aldı
SPOR

Szymanski duble yaptı, Rennes liderliği aldı
Barcelona - Real Madrid
Başlık ResmiBarcelona - Real Madrid

REAL, BARÇA İLE FARKI ERİTTİ

Bu skorla ligde galibiyet serisi üç maça çıkan Real Madrid, zirveyle farkı üçe indirdi ve üçüncü sırada konumlandı. Ligde 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona ise 27 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Racing de Santander ile deplasmanda karşılaşacak. Barcelona ise Alaves'i ağırlayacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Liverpool, Anfield
SPOR

Liverpool, Anfield'da ilk galibiyetini aldı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.