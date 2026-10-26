El Clasico'da Arda Gülerli Real Madrid, Barcelona'yı devirdi! LaLiga'da zirve yarışı kızıştı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in oynadığı El Clasico'da Real Madrid, lider Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirvedeki puan farkını üçe indirdi. Bu mücadeleye kadar ligde yoluna kayıpsız devam eden Katalan devinin 9 maçlık galibiyet serisi son bulsa da zirvedeki yerini korudu. Ligde üç maçlık galibiyet serisi yakalayan başkent ekibi ise liderin üç puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

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Teknik direktörlüğünü Hansi Flick'in yaptığı Barcelona, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'i konuk etti.

MBAPPE DUBLE YAPTI

Real Madrid, Camp Nou'da oynanan El Clasico'da ilk devreyi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha etkili gözüken Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Müsabakanın 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kylian Mbappe, skoru 2-1 yaparak takımına galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER 94 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 94 dakika oynadığı maçta gol ya da asist katkısı yapamasa da etkili oyunuyla galibiyette önemli rol oynadı.

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Barcelona - Real Madrid

REAL, BARÇA İLE FARKI ERİTTİ

Bu skorla ligde galibiyet serisi üç maça çıkan Real Madrid, zirveyle farkı üçe indirdi ve üçüncü sırada konumlandı. Ligde 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona ise 27 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Racing de Santander ile deplasmanda karşılaşacak. Barcelona ise Alaves'i ağırlayacak.

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