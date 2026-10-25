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Spor

Szymanski duble yaptı, Rennes liderliği aldı

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Szymanski duble yaptı, Rennes liderliği aldı
Başlık ResmiSzymanski duble yaptı, Rennes liderliği aldı

Sebastian Szymanski'nin harika bir gole imza attığı maçta Rennes, konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski, Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Fransa Ligue 1'in sekizinci haftasında Franck Haise yönetimindeki Rennes, Hugo Oliveira'nın ekibi Strasbourg'u ağırladı.

RENNES ŞANS TANIMADI

Roazhon Park'ta oynanan mücadelede Rennes, Strasbourg'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Boulaye Dia, 41 ve 61. dakikalarda Sebastian Szymanski kaydetti.

SZYMANSKI'DEN 8 GOL KATKISI

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Szymanski, Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Ligde beşinci galibiyetini alan Rennes, puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Strasbourg ise 7 puanla 16. sırada kaldı. Rennes, Fransa Ligue 1'in dokuzuncu haftasında Nice ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Strasbourg ise Auxerre ile sahasında karşılaşacak.

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