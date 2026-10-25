Manchester United'da Carrick'ten istifa cevabı: Veda mı etti?

Manchester United Menajeri Michael Carrick, Premier Lig'de Bournemouth'a 3 golle kaybettikleri maçın ardından görevde kalıp kalmayacağına ilişkin soruları cevapladı. Kulüp için büyük sorumluluk hissettiğini ve zorlu bir dönemden geçtiklerini söyleyen Michael Carrick, görevini sevdiğini belirterek taraftarlara el sallamasının veda anlamına gelmediğini ifade etti.

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İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftasında Bournemouth'a 3-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Manchester United'da Michael Carrick, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Takımının böylesine kötü bir süreçten geçmesinin kendisi için çok zor olduğunu ve büyük sorumluluk hissettiğini belirten Michael Carrick, "Şunu söylemeliyim ki bu futbol kulübünde böyle bir gün yaşamak benim için gerçekten zor. Kişisel olarak değil, Manchester United için. Evet, bugün gerçekten karmaşık duygular yaşadık. Elbette büyük bir sorumluluk hissediyorum. Biliyorsunuz, uzun süredir bu kulüpteyim ve bulunduğum pozisyonda büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu yüzden takımımızın şu anda böyle bir dönemden geçmesini görmek bana çok acı veriyor." diye konuştu.

Manchester United - Bournemouth

"ÜÇÜNCÜ GOL, MAÇI BİTİREN BİR GOL OLDU"

Bireysel hatalardan goller yediklerini ve maçı çevirmek için gereken anı bir türlü yakalayamadıklarını kaydeden Carrick, "Aslında Ayden Heaven'a karşı verilen serbest vuruşun tartışmalı olduğunu düşündüm, gerçekten. İlk golde ona karşı serbest vuruş verilecek kadar yakın birinin olduğunu hiç sanmıyordum ama bunu tekrar izlemem gerekecek. Leny'nin hatası elbette talihsiz bir olay. Olur böyle şeyler. Leny'nin önünde parlak bir gelecek var. O harika bir oyuncu ve bugün bir hata yaptı, bunun yükünü omuzlarında hissediyor ama hissetmemeli çünkü o en üst düzey bir oyuncu olacak. Ne yazık ki hatalar olur. Bu, hata bile denemeyecek türden bir durumdu; sadece ayağı kaydı ve ardından üçüncü gol geldi. Bir sonraki golde, taraftarların ikinci yarıda bir şeyler başarmamızı beklediklerini düşündüm; özellikle de ikinci yarıda tek bir şansımız, tek bir golümüz olsaydı, bizimle birlikte olurlardı. Ama o anı bir türlü yakalayamadık ve sonra üçüncü gol, maçı bitiren bir gol oldu." dedi.

"YAPTIĞIM İŞİ SEVİYORUM"

"Yönetim kuruluyla geleceğin hakkında görüştün mü?" şeklindeki soruyu cevaplayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor bir durum. Bundan kaçınmanın bir yolu yok. Durumun neye benzediği, bundan sonra ne olacağı konusunda gerçekten bir fikrim yok. Ama bu futbol kulübü için her zaman en iyisini yapacağım. Bunu başından beri söylüyorum ve şimdi de fikrimi değiştirmiyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bulunduğum pozisyonu seviyorum. Sorumluluğun farkındayım. Ama bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Michael Carrick

"BENİM AÇIMDAN BİR VEDA DEĞİLDİ"

İngiliz futbol adamı, "Maçtan sonra taraftarlara el sallaman bir veda mıydı?" sorusuna ise "Benim açımdan bir veda değildi. Gerçekten karmaşık duygular içindeydim. Oyuncular için, oyuncu grubum için üzülüyorum. Onlar için gerçekten üzülüyorum çünkü zor bir dönemden geçiyorlar. Bazı konularda yardımcı olabiliriz, bazılarında kendimiz çare bulabiliriz, bazılarında ise durum kendiliğinden çözülür. Karışık duygular, elbette. Taraftarların bu şekilde tepki vermesi ve içinde bulunduğumuz bu anda taraftarlarla böyle bir bağ kurmak gerçekten karışık duygular uyandırıyor ve bunu sindirmek için biraz zamana ihtiyacım var. Ama desteğiniz için kesinlikle minnettarım. Ancak durum bu ve sonuç alamadık, yeterince iyi performanslar sergileyemedik." cevabını verdi.

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