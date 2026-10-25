Manchester United'da çöküş sürüyor: Evinde farklı kaybetti, galibiyeti unuttu
Son Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Como'dan 4 yiyen Manchester United, Premier Lig'de konuk ettiği Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu ve ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
İngilitere Premier Lig'in sekizinci haftasında Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth'u ağırladı.
MANU EVİNDE DAĞILDI
Old Trafford'da oynanan maçta rakibine farklı boyun eğen Manchester, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rayan Rocha, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Francisco Evanilson kaydetti.
UNITED'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRDÜ
Bu skorla ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Manchester United, 7 puanla 16. sıraya geriledi. Bournemouth ise 9 puanla 13. sıraya yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ise ilk maçında Sabah'ı 4-0 mağlup eden United, Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya da 4-1 mağlup olarak 3 puanda kaldı.
BİR SONRAKİ RAKİP CHELSEA
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftasında Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. Bournemouth ise Leeds United'ı konuk edecek.
HULL YİNE YENİŞEMEDİ
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de konuk ettiği Brentford ile 1-1 berabere kalarak son 6 maçta 4. beraberliğini aldı. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City, puanını 10'a yaparak 10. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brentford ise 11 puanla 6. sıraya yükseldi.