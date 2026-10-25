Manchester United'da çöküş sürüyor: Evinde farklı kaybetti, galibiyeti unuttu

Son Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Como'dan 4 yiyen Manchester United, Premier Lig'de konuk ettiği Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu ve ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngilitere Premier Lig'in sekizinci haftasında Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth'u ağırladı.

MANU EVİNDE DAĞILDI

Old Trafford'da oynanan maçta rakibine farklı boyun eğen Manchester, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rayan Rocha, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Francisco Evanilson kaydetti.

UNITED'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRDÜ

Bu skorla ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Manchester United, 7 puanla 16. sıraya geriledi. Bournemouth ise 9 puanla 13. sıraya yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ise ilk maçında Sabah'ı 4-0 mağlup eden United, Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya da 4-1 mağlup olarak 3 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİP CHELSEA

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftasında Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. Bournemouth ise Leeds United'ı konuk edecek.

Manchester United - Bournemouth

HULL YİNE YENİŞEMEDİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de konuk ettiği Brentford ile 1-1 berabere kalarak son 6 maçta 4. beraberliğini aldı. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City, puanını 10'a yaparak 10. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brentford ise 11 puanla 6. sıraya yükseldi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala