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Spor

Liverpool, Anfield'da ilk galibiyetini aldı

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Liverpool, Anfield'da ilk galibiyetini aldı
Başlık ResmiLiverpool, Anfield'da ilk galibiyetini aldı

Sahasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı ağırlayan Liverpool, rakibini 2-0 yenerek ligde bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı.

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İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftasında Liverpool, ligin formda takımlarından Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Pascal Gross (kendi kalesine) ve 21. dakikada Alexander Isak attı.

Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanarak yerini Costinha'ya bıraktı.

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NEWCASTLE, BAŞKENTTEN 3 PUANLA DÖNDÜ

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle baskı altındaki iki teknik adamın karşı karşıya geldiği maçta Newcastle United, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Konuk ekip, 47. dakikada William Osula ve 58. dakikada Harvey Barnes'ın golleriyle 6 yıl sonra Selhurst Park'taki ilk galibiyetini elde etti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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