Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burs/kredi sonuçlarının açıklanması ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Burs ve kredi ödemelerinden faydalanacak öğrenciler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KYK ilk burs ne zaman yatacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen burs/kredilerinden faydalanacak öğrenciler belirlendi. Başvuru sonuç duyurusu ardından gündeme gelen konulardan biri de tarih detayı oldu. Belirtilen tarihler arasında taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.

KYK ilk burs ne zaman yatacak? Gözler KYK ödeme takvimi duyurusunda

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu sıkça sorulan sayfası üzerinden burs ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir." denildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 18 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ilk burs ve kredi ödemeleri, 18-20 Kasım 2025 tarihlerinde öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilmişti. Öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme, Ziraat Bankası hesapları üzerinden yapılmıştı.

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