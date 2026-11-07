Samsunspor-Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde son 8 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan kırmızı beyazlılar, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Samsunspor'un galibiyet hasretine son vermek istediği mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı, başlangıç saati ve canlı izleme seçenekleri merak ediliyor.

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Samsunspor ile Konyaspor, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 10 maçta 4 puan toplayan Samsunspor, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeyi hedeflerken 8 puanlı Konyaspor deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

SAMSUNSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Konyaspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Samsunspor, sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet alarak ligdeki sekiz maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor. Konyaspor ise deplasmanda üç puan kazanarak puan tablosunda üst sıralara yaklaşmaya çalışacak.

Samsunspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri netleşti

SAMSUNSPOR-KONYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor-Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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