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7 Kasım günün maç programı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

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7 Kasım günün maç programı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Başlık Resmi7 Kasım günün maç programı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

7 Kasım günün maç programı, Süper Lig ve Avrupa futbolunda oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dört mücadele oynanırken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de maçlar devam ediyor. Galatasaray, Real Madrid, Manchester City ve Bayern Münih'in sahaya çıkacağı karşılaşmaların başlangıç saatleri ile canlı yayın kanalları belli oldu.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Bugün hangi maçlar var sorusu, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanırken Trendyol 1. Lig'de de dört takım mücadelesi izleyicilerle buluşacak. Avrupa'da ise Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi takımların maçları takip edilecek. Futbol karşılaşmalarının yanı sıra Basketbol Süper Ligi'nde de gün boyunca mücadeleler gerçekleştirilecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig

13.30 | Eyüpspor - Kocaelispor (beIN SPORTS 1)

16.00 | Samsunspor - Konyaspor (beIN SPORTS 1)

19.00 | Galatasaray - Amedspor (beIN SPORTS 1)

19.00 | Göztepe - Başakşehir (beIN SPORTS 2)

Trendyol 1. Lig

13.30 | Keçiörengücü - Manisa FK (beIN SPORTS 2)

13.30 | Vanspor - Sivasspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Avaz)

16.00 | Muğlaspor - Esenler Erokspor (beIN SPORTS Haber / TRT Türk)

19.00 | Pendikspor - İstanbulspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Spor)

7 Kasım günün maç programı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Başlık Resmi7 Kasım günün maç programı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

7 KASIM 2026 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

İngiltere Premier Lig

15.30 | Leeds United - Tottenham (beIN SPORTS 3)

18.00 | Arsenal - Hull City (beIN SPORTS 3)

18.00 | Fulham - Newcastle United (beIN SPORTS MAX 2)

20.30 | Nottingham Forest - Manchester City (beIN SPORTS 3)

İspanya La Liga

16.00 | Malaga - Racing Santander (S Sport Plus)

18.15 | Espanyol - Deportivo La Coruña (S Sport Plus)

20.30 | Osasuna - Athletic Bilbao (S Sport Plus)

23.00 | Valencia - Real Madrid (S Sport Plus)

Almanya Bundesliga

17.30 | Borussia Dortmund - Elversberg (S Sport Plus)

17.30 | Mainz - Bayern Münih (S Sport Plus)

17.30 | Paderborn - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)

17.30 | Leipzig - Augsburg (S Sport Plus)

20.30 | Stuttgart - Werder Bremen (S Sport Plus)

İtalya Serie A

17.00 | Cagliari - Frosinone (S Sport Plus)

17.00 | Torino - Lecce (S Sport Plus)

20.00 | Parma - Bologna (S Sport Plus)

22.45 | Roma - Sassuolo (S Sport Plus)

Fransa Ligue 1

19.15 | Auxerre - Paris FC (beIN SPORTS MAX 2)

22.45 | Paris Saint-Germain - Troyes (beIN SPORTS 2)

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