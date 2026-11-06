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Fenerbahçe'nin Archie Brown itirazına ret! 3 maçlık ceza onandı

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Fenerbahçe'nin Archie Brown itirazına ret! 3 maçlık ceza onandı
Başlık ResmiFenerbahçenin Archie Brown itirazına ret! 3 maçlık ceza onandı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Archie Brown'a verilen 3 maçlık men cezasına yaptığı itirazı reddederek cezayı onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un çeşitli disiplin cezalarına yönelik itirazlarını karara bağladı.

Kurul, Fenerbahçe'nin futbolcusu Archie Brown'a kavga eylemi nedeniyle verilen 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin lira para cezasına yaptığı itirazı reddetti. Böylece Brown'a verilen cezalar kesinleşti.

FENERBAHÇE'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırılık nedeniyle aldığı para cezalarına yönelik itirazlarını da reddetti. Archie Brown'a verilen 3 maç men ve 100 bin lira para cezası onandı.

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GALATASARAY'IN CEZALARI DA ONANDI

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, seremonide fazla refakatçi çocuk bulundurulması, ihraç edilen futbolcunun açıklama yapması ve skorbordda tescil edilmemiş logo kullanılması gerekçeleriyle aldığı para cezalarına yaptığı itirazlar da kabul edilmedi.

Kurul, Doğu Tribünü 102 numaralı blok ibaresini karardan çıkararak maddi hatayı düzeltti ve diğer kararları onadı.

SAMSUNSPOR'UN BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

Samsunspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 280 bin lira para cezası ile belirli bloklardaki seyirciler hakkında uygulanan e-bilet blokajı cezalarına yaptığı itiraz da reddedildi. Kurul, söz konusu kararları yerinde bularak onadı.

EROL BULUT DOSYASINDA KARAR DEĞİŞTİ

Tahkim Kurulu, teknik direktör Erol Bulut ile Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin itirazı da değerlendirdi. Davalı kulübün başvurusunu kabul eden kurul, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını kaldırarak davanın reddine oy birliğiyle karar verdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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