Kasım ayı ara tatili için geri sayımını sürdüren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi inceliyor. Hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle birlikte öğrenciler, 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak-bitecek?

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi. Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları, öğrencilerin uyum süreçleri ve ara tatil dönemleri belirlendi.

Ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım ara tatil takvimi

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde olacak. Öğrenciler 13 Kasım cuma günü son dersin ardından hafta sonu tatili ile birlikte ara tatile de çıkmış olacak. Ara tatilin ardından 23 Kasım'da ders başı yapılacak.



İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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