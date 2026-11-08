İrfan Can Kahveci'den A Milli Takım açıklaması: "Sergen Yalçın'la hiçbir alakası yok"

Fenerbahçe'nin Çorum Futbol Kulübü'nü farklı mağlup ettiği maçta duble yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından konuştu. A Milli Takım'a davet edilmemesine üzüldüğünü söyleyen milli futbolcu, Sergen Yalçın'a gönderme yaptığı iddialarını ise kesin bir dille reddederek, "Milli forma her şeyin üzerinde. Hem teknik ekibe hem oyuncu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 5-0 yendikleri maçın ardından Çorum Şehir Stadı’nda açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

Seriler yakalayıp ligde başarı ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden milli futbolcu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon başından beri, yıllardan beri, 2-3 senedir kendime çok dikkat ediyorum. Çalışıyorum. Şanlı Fenerbahçe formasıyla 200. maça memleketimde çıktım. 2 gol attım. Mutluyum. Böyle devam edip, seriler yakalayıp inşallah şampiyon oluruz. Fenerbahçe'de çok kaliteli ayaklar var. Oyun içinde doğru pozisyon aldığında, doğru konumlandığında şut şansları geliyor. Bunun sonucunda daha az şut atarak 5 gol attık." dedi.

"EMRE HOCA KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRMİŞ BİR İSİM"

Belözoğlu'nun takımın başına geçmesine ilişkin kounşan İrfan Can, "Emre Hoca bu kulübün dinamiklerini iyi bilen, kendini çok geliştirmiş bir hoca. Önceki hocalarımıza İsmail Hoca'ya ve Kuyt Hoca'ya teşekkür ederim, onların emekleri yok sayılamaz. Emre Hoca ile inşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız. Sonuçta takımın kazanması önemli, goller atılır zaten, önemli olan sonda mutlu olmamız." ifadelerini kullandı.

Çorum FK - Fenerbahçe

"DAVET GELMEYİNCE ÜZÜLDÜM"

A Milli Takım'a çağrılmamasıyla ilgili konuşan İrfan Can, "Formda olduğumu, iyi olduğumu düşünüyorum. Tabii davet gelmeyince üzüldüm. Bu yalan değil ama sevinçte Sergen Hoca ile ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Sergen Hoca sevdiğim, saygı duyduğum bir isim. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım, Sergen Hoca ile ilk maçlarına çıkacak, inşallah başarılı olurlar. Milli forma her şeyin üzerinde. Hem teknik ekibe hem oyuncu kardeşlerime başarı diliyorum." sözleriyle sevincinin Sergen Yalçın'a bir gönderme olmadığını kaydetti.

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