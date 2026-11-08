İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a gönderme
Fenerbahçe'nin Çorum Futbol Kulübü'nü farklı mağlup ettiği maçta harika iki gole imza atan İrfan Can Kahveci'nin, gol sevinci esnasında kendisini A Milli Takım'a almayan Sergen Yalçın'ı taklit ettiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci, gol sevinciyle gündem oldu.
GOLÜN ARDINDAN 'CEPLERİNİ' KONTROL ETTİ
Çorum'daki müsabakada iki kez ağları havalandıran İrfan Can, 56. dakikada attığı ikinci golün ardından kameralara dönerek ceplerini kontrol ettiği bir hareket yaptı.
YALÇIN'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI
İrfan Can Kahveci'nin bu hareketi, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde maç sonunda soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği görüntüsünü hatırlattı.
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A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMADI
İrfan Can Kahveci'nin sevinci, kendisini A Milli Takım'a davet etmeyen Sergen Yalçın'a ince bir gönderme olarak yorumlandı.