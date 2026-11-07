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Güliz Kucur kimdir, neden öldü? Aliye ve Yabancı Damat’ın senaristiydi

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Güliz Kucur kimdir, neden öldü? Aliye ve Yabancı Damat’ın senaristiydi
Başlık ResmiGüliz Kucur kimdir, neden öldü? Aliye ve Yabancı Damat’ın senaristiydi

Güliz Kucur'un hayatı ve senaristliğini üstlendiği diziler, 61 yaşındaki senaristin vefat haberinin ardından araştırılıyor. Aliye, Yabancı Damat, Süper Baba ve Deli Yürek gibi Türk televizyon tarihinin sevilen yapımların senaristliğini üstlenmişti. Açıklamanın ardından Güliz Kucur'un neden öldüğü, kaç yaşında olduğu ve kariyeri boyunca hangi dizilerin senaryosunu yazdığı merak ediliyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Türk televizyonunda uzun yıllar senaristlik yapan Güliz Kucur hayatını kaybetti. Farklı dönemlerde çok sayıda televizyon dizisinin hikaye ve senaryo çalışmalarına katkıda bulunan Kucurun cenaze programı da belli oldu.

GÜLİZ KUCUR KİMDİR?

Güliz Kucur, 1965 yılında İzmir'de doğan Türk senaristtir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde sinema ve televizyon alanında eğitim alan Kucur, meslek hayatı boyunca farklı türlerdeki televizyon dizilerinin senaryo çalışmalarında görev yaptı. Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda yayınlanan yapımlarla tanınan senarist, aile ilişkilerini, toplumsal konuları ve insan hikayelerini işleyen projelerde çalıştı. Türk televizyonunda uzun yıllar senaryo ve hikaye yazarlığı yapan Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti.

1993 yılında Son Söz Sevginin dizisini kaleme alan senarist, ilerleyen yıllarda İkinci Bahar, Deli Yürek, Aliye ve Yabancı Damat gibi geniş izleyici kitlelerine ulaşan yapımlara imza attı.

Güliz Kucur kimdir, neden öldü? Aliye ve Yabancı Damat’ın senaristiydi
Başlık ResmiGüliz Kucur kimdir, neden öldü? Aliye ve Yabancı Damat’ın senaristiydi

GÜLİZ KUCUR NEDEN ÖLDÜ?

Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (FilmSan) yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu. Kucur'un bir dönem kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Ancak senaristin ölüm nedenine ilişkin ailesi veya ilgili kurumlardan kesin bir açıklama yapılmadı.

GÜLİZ KUCUR SENARİSTİ OLDUĞU DİZİLER

Son Söz Sevginin (1993)

Süper Baba (1993)

5 Maymun Çetesi (1999)

Deli Yürek (1999)

Babam ve Biz (2001)

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001)

Kurşun Asker (2002)

Seni Yaşatacağım (2002)

Alacakaranlık (2003)

Aliye (2004)

Yabancı Damat (2004)

Son Ağa (2008)

İstanbul Çocukları (2009)

Küstüm Çiçeği (2010)

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Unutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti
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