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Unutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti

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Unutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti
Başlık ResmiUnutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapımın senaryosuna imza atan senarist Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. 'Yabancı Damat', 'Aliye', 'Süper Baba', 'Deli Yürek', 'Aynalı Tahir' ve 'İkinci Bahar' gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan dizilerin senaryo ekibinde yer alan Kucur'un vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Uzun yıllar televizyon dünyasında senarist olarak görev yapan Güliz Kucur, kaleme aldığı hikayelerle Türk dizi sektöründe iz bırakan isimler arasında yer aldı. Farklı dönemlerde ekrana gelen ve bugün hala hafızalarda yerini koruyan yapımlara katkı sunan usta senarist, güçlü hikaye anlatımıyla televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

Kariyeri boyunca pek çok önemli projede görev alan Kucur, Türk televizyonunun sevilen yapımlarının arkasındaki isimlerden biri olarak tanındı.

Unutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti
Başlık ResmiUnutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir dönem kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 61 yaşındaki senarist, mesleki çalışmalarının yanı sıra hayvansever kişiliğiyle de tanınıyordu. Özellikle hayvanlara duyduğu sevgiyle bilinen Kucur'un vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu.

Unutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti
Başlık ResmiUnutulmaz dizilerin arkasındaki isimdi! Güliz Kucur hayatını kaybetti

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Güliz Kucur'un cenaze programı da belli oldu. Usta senarist, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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