SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı uçuşu yapacağını duyurdu. Gösteriyi aileleriyle takip etmek isteyen vatandaşlar, planlanan takvimi araştırıyor. Peki, SOLOTÜRK Ankara saygı gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de saygı uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de yapılacak saygı uçuşunda, Yarbay Murat Bakıcı SOLOTÜRK'teki son uçuşunu gerçekleştirecek ve SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini Yarbay Erhan Aydemir'e teslim edecek.

Bu uçuşa hazırlık amacıyla çevre tanıma uçuşu bugün saat 12.30'da, prova uçuşu ise saat 16.30'da Anıtkabir'de yapılacak.

SOLOTÜRK Ankara saygı gösterisi ne zaman, saat kaçta?



Çevre tanıma ve prova uçuşu yapacağını bildiren SOLOTÜRK, şu bilgileri verdi:

"Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 8 Kasım 2026 Pazar

Saat : 12:30

Yer : Anıtkabir, Ankara

Prova uçuşumuz:

Tari: 8 Kasım 2026 Pazar

Saat : 16:30

Yer : Anıtkabir, Ankara

Saygı uçuşumuz:

Tarih: 10 Kasım 2026 Salı

Saat : 16:30

Yer : Anıtkabir, Ankara

Tüm halkımız davetlidir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

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