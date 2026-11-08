ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze barış planının uygulanması için sürecin hızlandırılmasını istedi. İsrail'de hükümeti kimin kuracağından bağımsız olarak planı hayata geçirmekte kararlı olan Trump'ın, Netanyahu'ya ilerleme sağlanması yönünde mesaj verdiği belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve barış planının uygulanması için ilerleme sağlanmasını istedi.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından hükümetin kim tarafından kurulacağından bağımsız olarak planın hayata geçirilmesini isteyen Trump'ın, Netanyahu'ya sürecin hızlandırılması yönünde mesaj verdiği belirtildi.

Trump'tan Netanyahu'ya telefon! "Gazze Barış Planı'nı derhal hızlandır"

Axios'un iki Amerikalı kaynağa dayandırdığı habere göre Trump, perşembe günü Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze barış planının uygulanmasına yönelik adımlar ele alındı.

GAZZE PLANINDA TIKANAN SÜRECİN AŞILMASI İSTENİYOR

Trump yönetiminin Gazze planı, Hamas'ın silahsızlandırılmasını, bölgenin askerden arındırılmasını ve yönetimin yeni bir Filistinli teknokrat hükümete devredilmesini öngörüyor.

Ancak İsrail ile Hamas arasında yaklaşık bir yıl önce varılan anlaşmanın ilk aşaması kapsamında ateşkes sağlanmasına ve 7 Ekim 2023 saldırılarında rehin alınan hayattaki son 20 kişinin serbest bırakılmasına rağmen planın sonraki aşamalarında ilerleme kaydedilemedi.

Trump'tan Netanyahu'ya telefon! "Gazze Barış Planı'nı derhal hızlandır"

Trump'ın Barış Kurulu da son üç aydır İsrail hükümeti ve ordusuyla birlikte planın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışıyor. Özellikle Gazze'nin silahsızlandırılması konusunda İsrail'in endişelerini gidermeye yönelik görüşmeler yürütülüyor.

"PLANI HEMEN UYGULAYIN" TALİMATI

Axios'a konuşan kaynaklar, Trump'ın Gazze planının uygulanmasını İsrail'de kurulacak yeni hükümetin kim tarafından yönetileceğine bağlı görmek istemediğini aktardı.

Trump'tan Netanyahu'ya telefon! "Gazze Barış Planı'nı derhal hızlandır"

ABD yönetiminden bir yetkili, planın hayata geçirilmesinin zor olduğunu kabul etmekle birlikte bunun İsrail'in çıkarına olduğunu savundu. Yetkili ayrıca sürecin İsrail'in kendisini savunma kapasitesini tehlikeye düşürmemesi gerektiğini vurguladı.

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