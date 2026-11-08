İsrail'de seçimlerin ardından hükümet kurma görevi muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a verildi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan yetkiyi alan Eisenkot, savaşın ve diplomatik krizin gölgesinde yeni hükümeti kurmak için siyasi partilerle görüşmelere hazırlanıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde yeni aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, koalisyon için gerekli çoğunluğa ulaşamayan seçim sonuçlarının ardından hükümeti kurma görevini muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

Eisenkot, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle görevlendirme yetkisini Herzog'dan teslim aldı. Yerel saatle 17.00'de gerçekleştirilen törende konuşan Eisenkot, ülkenin hem savaş hem de diplomatik kriz nedeniyle kritik bir dönemden geçtiğini söyledi.

İsrail'de kritik görev Eisenkot'a verildi: Yeni dönem başlıyor!

"İSRAİL'İN YENİ SEÇİM DÖNGÜSÜNE TAHAMMÜLÜ YOK"

Eisenkot, yetkiyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in zorlu ve kaderini tayin edici olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir yandan savaş farklı cephelerde devam ederken, diğer yandan çok ağır bir diplomatik krizle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Hükümeti kurma sürecinin olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini belirten Eisenkot, "İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog ise Eisenkot'a hitaben, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek bir hükümet kurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eisenkot'un ilerleyen günlerde koalisyon hükümetini kurabilmek için parti liderleriyle kritik temaslarda bulunması bekleniyor.

İsrail'de kritik görev Eisenkot'a verildi: Yeni dönem başlıyor!

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLER

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon (53) ve muhalefet bloğu (48), 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail Meclisine girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'si Herzog'a hükümeti kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Seçimlerde 19 milletvekili çıkararak tarihi sayıya ulaşan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Herzog ile yapılan istişare görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Eisenkot, kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını söylemişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala