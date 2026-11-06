Netanyahu defteri kapanıyor! Hükûmeti, muhalefet kuracak

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde dengeler değişti. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan muhalefet lideri Gadi Eisenkot'u pazar günü hükümeti kurmakla görevlendirmeyi planladığını açıkladı. Netanyahu'nun liderliğindeki blok ise mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurma görevi için 67 milletvekilinin desteğini aldığını açıkladı. İsrail parlamentosu Knesset'teki tüm siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişarelerin ardından açıklama yapan Herzog, 120 sandalyeli meclisten toplam 67 milletvekilini temsil eden siyasi grupların hükümeti kurma görevinin Eisenkot'a verilmesini önerdiğini, 46 milletvekilini temsil eden grupların ise Başbakan Binyamin Netanyahu'yu desteklediğini belirtti. Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor. Ancak yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kurma kapasitesine sahip olan kişiyi belirlemek. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı vetolar göz önüne alındığında, bu durum henüz tam olarak netlik kazanmış değil" ifadelerini kullandı.

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HÜKÜMET KURMA GÖREVİ PAZAR GÜNÜ VERİLECEK

Parti liderleriyle doğrudan ve hızlı bir şekilde görüşerek mevcut durumu netleştirmeye çalışacağını kaydeden Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü vermeyi planladığını söyledi. Herzog, "Bu görüşmelerde, partileri birbirleriyle iletişim kurmaya ve İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek amacıyla hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.

ARAP PARTİLERİ BELİRLEYİCİ KONUMA GELDİ

27 Ekim’de düzenlenen seçimlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin yalnızca 53'ünü kazanmış ve çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde edememişti. Netanyahu'nun rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Böylece iki lider de hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşabilecek net bir seçeneğe sahip olamadı.

İsrail'deki Arapları temsil eden partiler ise parlamentodaki sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşmış ve güç dengesi açısından belirleyici konuma gelmişti. Ancak hem Netanyahu hem de Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.

ORTAK LİSTE, EİSENKOT'A DESTEK KARARI ALDI

Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ittifakı, hükümeti kurma görevi için Eisenkot'u desteklemeye karar verdiklerini açıklamıştı. Kararın, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik kamuoyu talebine üzerine" alındığı kaydedilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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