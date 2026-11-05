ABD'de Cumhuriyetçilerin 3 Kasım ara seçimlerinde ağır yenilgiye uğramasının ardından Trump'ın danışmanlarının seçim öncesinde yaptığı özel görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. The New York Times'a göre üst düzey Cumhuriyetçi stratejistler, seçimlerden altı gün önce düzenlenen toplantıda yenilgi ihtimalini tartıştı. Trump'ın baş anketörü Tony Fabrizio ise "Belki İsrail'den sığınma hakkı alabiliriz" dedi.

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ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin ağır yenilgiye uğramasının ardından İsrail'in Amerikan seçmenleri üzerindeki etkisi yeniden tartışılmaya başlandı.

Başkan Yardımcısı JD Vance, seçmenlerin Cumhuriyetçilerden uzaklaşmasının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri ve İran savaşını göstererek "Kaybetmemizin nedeni savaştır. Başkan'ın kendisi de dün gece bunu söyledi" demişti.

The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey siyasi danışmanlarının seçimlerden altı gün önce gerçekleştirdiği özel toplantının ayrıntılarını yayımladı.

Trump'ın danışmanları İsrail'e sığınmayı konuşmuş! Gizli toplantı ortaya çıktı

"BELKİ İSRAİL'DEN SIĞINMA HAKKI ALABİLİRİZ"

Trump'ın üst düzey danışmanları, seçimlerden altı gün önce düzenlenen özel video konferansta yenilgi ihtimalini tartıştı.

Yaklaşık 30 dakika boyunca cenaze düzenlemeleri, hapishane yemekleri, başkanlık afları ve ABD'den kaçma ihtimali üzerine şakalar yapıldı.

Trump'ın ara seçim stratejisini yönetmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan James Blair, bir gün önce İsrail'de yapılan seçimlere atıfta bulunarak Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında "En azından Bibi kazandı. O bizi korur" dedi.

Ancak Netanyahu'nun liderliğindeki blok, İsrail parlamentosunda çoğunluğu elde edemedi. Netanyahu'nun partisi daha sonra seçimlerin çalındığını öne sürdü.

Blair'in sözlerine Trump'ın baş anketörü Tony Fabrizio, "Belki İsrail'den sığınma hakkı alabiliriz" diye konuştu.

Trump'ın danışmanları İsrail'e sığınmayı konuşmuş! Gizli toplantı ortaya çıktı

SEÇİM YENİLGİSİNİ GÜNLER ÖNCESİNDEN MASAYA YATIRDILAR

Öte yandan görüşmede Fabrizio ve Cumhuriyetçi veri danışmanı Tim Saler, seçimlere ilişkin iki ayrı senaryo sundu.

Senaryolardan biri Cumhuriyetçilerin ağır bir yenilgiye uğramasını öngördü.

3 Kasım'daki seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu ele geçirdi. Kansas, Güney Carolina ve Teksas gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de Demokrat adaylar önemli başarılar elde etti.

Trump'ın danışmanları İsrail'e sığınmayı konuşmuş! Gizli toplantı ortaya çıktı

NYT: İRAN SAVAŞI CUMHURİYETÇİLERİN DESTEĞİNİ ERİTTİ

NYT'nin haberine göre İran ile devam eden savaş ve artan hayat pahalılığı, Cumhuriyetçilerin seçim performansını etkileyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından ABD'de benzin fiyatları galon başına 4 doların üzerine çıktı.

Yaz aylarında Beyaz Saray yetkilileri arasında paylaşılan bir iç sunumda, İran'daki çatışmaların devam ettiği dönemlerde Demokratlara desteğin arttığı, diplomatik görüşmeler sırasında ise azaldığı görüldü.

Temmuz ayının sonlarına doğru Demokratlar, Kongre seçimlerine ilişkin anketlerde Cumhuriyetçilerin 10 puan önüne geçti.

Sunumda Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu koruyabilmesi için ateşkesin sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve benzin fiyatlarının düşmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

SEÇMENLERİN İLK TALEBİ SAVAŞIN BİTMESİYDİ

Seçimlerden iki hafta önce Cumhuriyetçiler tarafından yaptırılan anketlerde, partiyi desteklemeyi düşünmeyen seçmenlerin en önemli talepleri arasında İran savaşının sona erdirilmesi ve enflasyonla mücadele yer aldı.

Trump'ın yeni savaşlara girmeme ve hayat pahalılığını azaltma yönündeki seçim vaatleri de tartışmaların odağına yerleşti.

Demokratlar ise seçim kampanyalarında artan maliyetlere ve Trump yönetiminin ekonomi politikalarına ağırlık verdi.

Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Hakeem Jeffries, İran savaşının iki parti arasındaki farklılıkları daha görünür hale getirdiğini söyledi.

TRUMP DÖNEMİNİN SONUNUN BAŞLANGICI MI?

NYT yazarı Katrin Bennhold, seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısında Demokratların başarısını "mavi tsunami" olarak tasvir etti.

Bennhold, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senatoyu kontrol etmesinin Trump'ın ikinci başkanlık döneminin son iki yılında hareket alanını daraltacağını yazdı.

Gazeteye göre Demokratlar, Kongrede elde ettikleri çoğunluğu Trump yönetiminin faaliyetlerini soruşturmak, gümrük tarifelerini değiştirmek ve İran savaşının sona erdirilmesi için girişimlerde bulunmak amacıyla kullanmayı planladı.

Trump'ın danışmanları İsrail'e sığınmayı konuşmuş! Gizli toplantı ortaya çıktı

TRUMP'TAN DANIŞMANLARINA İRAN SAVAŞI SORUSU

The New York Times'ın 70'ten fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayandırdığı araştırmada, Trump'ın seçim yenilgisinden önce İran savaşının siyasi sonuçlarını sorguladığı ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan bir kaynağa göre Trump, özel bir görüşmede "Eğer İran'a hiç girmeseydik, ara seçimlerde ne olacağını düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Trump'ın siyasi ekibinin yaz aylarında hazırladığı sunumlarda da İran savaşının Cumhuriyetçilere yönelik desteği azalttığı görüldü. Temmuz sonunda Demokratlar, Kongre seçimlerine ilişkin anketlerde 10 puanlık üstünlük sağladı.

"DÜŞMANI GÖRDÜM, O DA BİZİZ"

NYT'nin aktardığına göre Trump'ın seçim stratejisini yöneten James Blair, seçim öncesinde düzenlenen bir başka görüşmede Cumhuriyetçilerin durumunu alaycı bir ifadeyle değerlendirdi.

Blair, "Düşmanı gördüm, o da biziz" dedi.

Trump'ın baş anketörü Tony Fabrizio ise "Birçok yerde" cevabını verdi.

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