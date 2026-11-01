Netanyahu'ya siyasi kuşatma! Muhalefetin hedefinde Meclis başkanlığı var

İsrail'de muhalefet, seçimlerin ardından Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Meclis başkanlığını ele geçirmeyi hedefleyen muhalefetin, Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını engelleyecek 'Sanık Yasası' başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi gündeme taşıyacağı öne sürüldü.

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İsrail'de seçimlerin ardından siyasi dengeleri değiştirmeye yönelik yeni bir hamle gündeme geldi.

İsrail'in Walla internet sitesinde yer alan habere göre, muhalefet liderleri seçim sonuçlarının ardından hükümet kurma sürecine ilişkin ortak bir yol haritası belirlemek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. İkili temaslar ve telefon görüşmeleriyle şekillendirilen planın merkezinde ise Meclis başkanlığının değiştirilmesi bulunuyor.

Salı günü yapılan genel seçimlerin sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 120 sandalyeli Meclis'te 53 sandalye elde etti. Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48, Arap partileri ise 19 milletvekiliyle parlamentoda yer aldı. Hiçbir blok hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı. Böylece Arap partileri, yeni hükümetin kurulmasında belirleyici konuma geldi.

NETANYAHU'NUN BAŞBAKAN OLMASINI ENGELLEYECEK YASA GÜNDEMDE

Walla'nın haberine göre muhalefet, Meclis Başkanı Amir Ohana'yı görevden alarak parlamentonun yönetimini devralmayı ve ardından Netanyahu'yu hedef alan yasal düzenlemeleri Meclis'ten geçirmeyi amaçlıyor.

Bu düzenlemelerin başında, hakkında ceza davası bulunan kişilerin mahkumiyet kararı olmasa dahi hükümet kurmasını engellemeyi öngören "Sanık Yasası" geliyor. Yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu'nun söz konusu düzenlemeden doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

Muhalefetin gündemindeki diğer başlıklar arasında bazı yargı düzenlemelerinin yürürlükten kaldırılması ve 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin resmi soruşturma komisyonu kurulmasını öngören düzenleme de bulunuyor.

HÜKÜMET İÇİN BEŞ FARKLI SENARYO

Seçim sonuçlarının ardından İsrail'de yeni hükümetin kurulmasına ilişkin beş olasılık öne çıkıyor. Bunlar, muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurması, Arap partilerinin dışarıdan destek vereceği bir azınlık hükümeti oluşturulması, Netanyahu ile muhalefet arasında ulusal birlik hükümeti kurulması, muhalefet milletvekillerinden bazılarının Netanyahu'nun tarafına geçmesi ve uzlaşma sağlanamaması halinde yeniden seçime gidilmesi olarak sıralanıyor.

Yeni hükümet kurulana kadar Netanyahu liderliğindeki mevcut yönetimin geçiş hükümeti olarak görevini sürdürmesi bekleniyor.

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ARAP PARTİLERİNDEN MUHALEFETE DESTEK MESAJI

Seçimlerde önemli bir başarı elde eden Arap partileri de Meclis başkanlığının değiştirilmesi tartışmalarında öne çıktı. Ortak Liste'nin liderlerinden Ahmed Tıybi, Meclis Başkanı'nın değiştirilmesi konusunda muhalefete destek vereceklerini bildirdi.

Ancak muhalefetin planını hayata geçirebilmesi için partiler arasında uzlaşma sağlaması ve Meclis'te gerekli çoğunluğu oluşturması gerekiyor.

Öte yandan Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddediyor. İsrail Başbakanı, suçlu bulunması halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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