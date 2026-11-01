İsrail'de seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamazken, muhalefet yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladı.

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İsrail'de seçim sonuçları siyasi dengeleri değiştirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok, 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamadı.

Netanyahu'nun bloğu 53 sandalyede kalırken, muhalefet 48, Arap partileri ise toplam 19 sandalye kazandı.

İsrail'de Netanyahu'yu devre dışı bırakacak formül bulundu!

İsrail basınında yeni hükümet arayışları sürerken, muhalefetten Netanyahu'nun İran'a yönelikaskeri hamlelerine ilişkin yeni uyarılar geldi.

"NETANYAHU İKTİDARDA KALMAK İÇİN İRAN'A SALDIRABİLİR"

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak için İran'la yeni bir çatışmayı kullanabileceği uyarısında bulundu.

Golan, "İran'la yeni bir çatışma yaşanması ihtimali giderek artıyor. İran'la art arda çatışmalar yaşadığımız bir döneme geldik. Bu durum, Netanyahu'nun ne denli başarısız olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yeni bir savaşı yönetmek için gerekli halk desteğine sahip olmadığını savunan Golan, İsrail'in güvenliğinin siyasi çıkarlar uğruna kullanılmaması gerektiğini söyledi.

İsrail'de Netanyahu'yu devre dışı bırakacak formül bulundu!

İSRAİL BASININDA NETANYAHU'YU GÖMDÜ

İsrail merkezli Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun İran'la savaşı kendi siyasi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği yönünde bir değerlendirme yayımladı.

Golan ise Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümetteki konumlarını sürdürmesinin İsrail açısından tehlike oluşturduğunu ileri sürdü.

Netanyahuyu devre dışı bırakacak formül bulundu

NETANYAHU'NUN 53 SANDALYESİ YETMEDİ

The Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu'nun liderliğindeki blok seçimlerde 53 sandalye kazanırken, muhalefet 48 sandalyede kaldı.

Arap partileri Ra'am ve Ortak Liste'nin toplam 19 sandalye elde etmesi ise yeni hükümet hesaplarında belirleyici hale geldi.

İsrail basınında, Arap partilerinin Gadi Eisenkot'u başbakanlık için önermesinin beklendiği yazıldı.

Muhalefet bloğunun 48 sandalyesine Arap partilerinin 19 milletvekilinin desteğinin eklenmesiyle Eisenkot için 67 milletvekilinin tavsiyesi gündeme geldi.

İsrail'de Netanyahu'yu devre dışı bırakacak formül bulundu!

CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN LİDERLERE UYARI

Diğer yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da seçimlerin ardından siyasi partilere uzlaşma çağrısında bulundu.

Herzog, "Seçim sonuçları tescilli bir gerçektir. Ağaçlara tırmanmayı bırakın ve bu gerçekliğin karşısında konumlanın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki hükümet kurma istişarelerinin çarşamba günü başlaması beklenirken, koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamaması hâlinde İsrail'in yeniden seçime gitme ihtimali bulunuyor.

İsrail'de Netanyahu'yu devre dışı bırakacak formül bulundu!

NETANYAHU KARŞITI HÜKÜMET İÇİN YENİ FORMÜL

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak için yeni bir hükümet formülü üzerinde çalıştığını yazdı.

Habere göre Eisenkot, bazı dini partilerin ve Arap partisi Ra'am'ın hükümete katılmadan dışarıdan destek vermesiyle başbakanlık koltuğuna oturmanın yollarını araştırıyor.

Planın hayata geçirilmesi halinde Netanyahu'nun yerine Eisenkot liderliğinde bir azınlık hükümeti kurulabilecek. Söz konusu girişimin, Netanyahu ile yapılabilecek koalisyon görüşmelerinde pazarlık gücünü artırmak amacıyla da gündeme getirilmiş olabileceği belirtilmekte.

Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise basına yansıyan hükümet planlarını doğrulamadı ve görüşmelere ilişkin haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmayabileceğini açıkladı.

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