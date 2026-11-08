İsrail hapishanelerinde tutulan 9 bin 300'ü aşkın Filistinli esirin yaklaşık yüzde 80'inin uyuz hastalığına yakalandığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti, tedavi edilmeyen hastalığın özellikle çocuklar ve kadınlar arasında da yayıldığını belirtirken, esirlere yönelik işkence, kötü muamele ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma uygulamalarının sistematik hale geldiğini duyurdu.

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Filistin Esirler Cemiyetinin yazılı açıklamasına göre, İsrail hapishanelerinde 90'ı kadın olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor. Geçen aydan bu yana avukatlardan oluşan ekiplerin onlarca esiri ziyaret ettiği, görüşmelerde hapishanelerdeki koşullara ilişkin çarpıcı ifadelerin ortaya çıktığı aktarıldı.

Cemiyet, esirlerin maruz kaldığı ihlallerin münferit olaylardan ibaret olmadığını, sistematik bir politikanın parçası olduğunu savundu.

Soykırımın 'cezaevi' ayağı: Filistinli esirlerin yüzde 80'i salgınla boğuşuyor

ESİRLERİN YÜZDE 80'İ UYUZ HASTALIĞINA YAKALANDI

Esirlerin ifadelerine dayandırılan açıklamada, hapishanelerde uyuz hastalığının hızla yayıldığı ve hasta ya da yaralı tutukluların sağlık durumlarının giderek ağırlaştığı belirtildi.

Kadın, erkek ve çocuk esirlerin yaklaşık yüzde 80'inin uyuz hastalığına yakalandığı kaydedilirken, hastalığa karşı etkili bir tedavi uygulanmadığı ve bulaşmayı önleyecek koşulların oluşturulmadığı ifade edildi.

Soykırımın 'cezaevi' ayağı: Filistinli esirlerin yüzde 80'i salgınla boğuşuyor

Özellikle kıyafet sıkıntısının hastalığın yayılmasını hızlandırdığına dikkat çekilen açıklamada, binlerce esirin temel giyim ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bildirildi.

YARALILARIN DURUMU AĞIRLAŞIYOR

Ziyaret edilen ve serbest bırakılan esirlerin ifadelerine göre, çocuklar da dahil olmak üzere kadın ve erkek esirlerin yaklaşık yüzde 80'inin uyuz hastalığına yakalandığı, buna rağmen gerçek bir tedavi uygulanmadığı ve hastalığın yayılmasına yol açan koşulların ortadan kaldırılmadığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasında, Negev Hapishanesi'nde koğuşlara baskın düzenlendiği, esirlerin darbedildiği belirtildi.

Soykırımın 'cezaevi' ayağı: Filistinli esirlerin yüzde 80'i salgınla boğuşuyor

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail'in esirlere yönelik uygulamalarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

SİLAHLAR VE POLİS KÖPEKLERİYLE KOĞUŞLARA BASKIN

Esirlerin ifadelerine göre, İsrail hapishaneleri idaresine bağlı görevliler çeşitli silahlar ve polis köpekleri eşliğinde koğuşlara baskın düzenliyor. Son aylarda plastik mermi ve türü belirlenemeyen silahlarla onlarca esirin yaralandığı kaydedildi.

Kullanılan silahların bazılarının vücutta yanıklara neden olduğu, bazılarının ise esirlerin hareket kabiliyetini kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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