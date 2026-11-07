Gazze'de insanlık sular altında kaldı! Binlerce Filistinlinin çadırını sel bastı

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü katliamlar ve ablukalar nedeniyle evlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı derme çatma çadırlar, Gazze'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlarla birlikte sular altında kaldı. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, kış mevsiminin ve su baskınlarının bölgede büyük bir insani felakete dönüşebileceği uyarısında bulunurken, acilen 200 bin çadır ve 1 milyon brandaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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İsrail’in altüst ettiği altyapı ve sürdürdüğü kuşatma, Gazze Şeridi'nde insani krizi her geçen gün derinleştirirken, bölgeyi vuran soğuk hava dalgası ve şiddetli yağışlar masum sivillerin hayat mücadelesini kabusa çevirdi.

Evlerini kaybederek derme çatma çadırlara sığınmak zorunda kalan Filistinliler, su basan barınaklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazzede insanlık sular altında kaldı! Binlerce Filistinlinin çadırını sel bastı

ÇADIRLARINI BASAN SULARI KOVALARLA TAHLİYE ETTİLER

Gazze kentindeki liman çevresi başta olmak üzere Deyr el-Belah'ın batısı, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi ile Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çok sayıda çadır sular altında kaldı.

Gece saatlerinde bastıran sağanak yağışla birlikte çadırlarına dolan sular karşısında ne yapacağını şaşıran Filistinliler, ellerindeki kovalarla suları dışarı atmaya çalışarak yataklarını, kıyafetlerini ve kısıtlı kişisel eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Alternatif barınma imkanlarından tamamen yoksun olan aileler, özellikle çocuklarını ve yaşlılarını soğuktan ve sudan korumakta büyük güçlük çekiyor.

Gazzede insanlık sular altında kaldı! Binlerce Filistinlinin çadırını sel bastı

ABLUKA VE KISITLAMALAR BARINMA KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail'in insani yardım girişlerine uyguladığı ağır kısıtlamalar ve ablukalar, çadır, branda, naylon ve konteyner gibi hayati barınma malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını engelliyor.

Gazze'de insanlık sular altında kaldı! Binlerce Filistinlinin çadırını sel bastı

Saldırılarda kanalizasyon ve su tahliye altyapısının tamamen çökmüş olması, yağmur sularının sokaklarda ve çadır alanlarında göllenmesine neden oluyor.

Yıpranmış, su geçiren ve dikiş tutmayan çadırlarda kış şartlarıyla baş başa kalan Filistinliler; ısınma araçlarının, battaniyelerin ve temel kışlık ihtiyaç malzemelerinin yokluğunda ölümcül risklerle karşı karşıya bulunuyor.

Gazzede insanlık sular altında kaldı! Binlerce Filistinlinin çadırını sel bastı

2 MİLYON İNSAN ACİL BARINMA YARDIMINA İHTİYAÇ DUYUYOR

Yaşanan felaketin ardından açıklama yapan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, olumsuz hava koşullarının Gazze'deki yerinden edilmiş siviller için tam anlamıyla bir insani felakete dönüştüğünü duyurdu.

Gazze'de insanlık sular altında kaldı! Binlerce Filistinlinin çadırını sel bastı

Yüz binlerce ailenin su baskını riski taşıyan alçak bölgelerde yaşamaya mahkum edildiği belirtilen açıklamada şu kritik rakamlar paylaşıldı:

Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli acil barınma yardımına ihtiyaç duyuyor.

Bölgeye kış mevsimi şartlarında acilen yaklaşık 200 bin çadır ve 1 milyon branda ulaştırılması gerekiyor.

Gazzede insanlık sular altında kaldı! Binlerce Filistinlinin çadırını sel bastı

Altyapının yetersizliği ve uluslararası yardımların engellenmesi, kış ayları boyunca Gazze'deki mazlum sivillerin hayatını daha da tehdit ederken, insanlık bir kez daha gözler önünde en temel hakkından mahrum bırakılıyor.

NEW YORK TIMES'A GAZZE HABERLERİ NEDENİYLE 50 MİLYON DOLARLIK DAVA

Öte yandan ABD'nin New York kentinde yaşayan Murphy isimli bir kişi, The New York Times gazetesine Gazze'deki İsrail saldırılarını haberleştirirken "soykırım" ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Murphy, gazetenin yayın politikasının "soykırım" ve "etnik temizlik" gibi ifadeleri kısıtladığını, gazetecilere Filistin toprakları için "işgal altındaki bölgeler" tanımından kaçınmaları yönünde talimat verildiğini dile getirdi.

Gazetenin okuyucuları yanılttığına değinen davacı, yayınlar nedeniyle depresyon, kaygı, uykusuzluk ve duygusal sıkıntılar yaşadığını öne sürdü. Murphy, tazminat talebinin yanı sıra söz konusu haberlere "PROPAGANDA" veya "DEZENFORMASYON" uyarısı eklenmesini de istedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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