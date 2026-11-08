Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli açıklaması: "Beni sevindiren boyut" diyerek duyurdu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

18 bin, 20 bin, 23 bin 552'ye çıkardık. Dikkat ederseniz en düşük emekli aylığında bizim en önemli hedefimiz özellikle Bağ-Kur'lu düşük prim olan, yani tarım Bağ-Kur'lu, esnaf Bağ-Kur'lu, Bağ-Kur'luların onların yatırdıkları prim gün sayısı ve gösterilen kazanç çok düşük... Sıkıntı oradan kaynaklı. Ne yatırdıysak onun karşılığında biz emekli aylıklarını belirliyoruz. Ama ne yazık ki çok düşük düzeyde yatırmışlar uzun yıllar... Onların hak ettiği emekli aylığı 10 bin lira, 12 bin lira... Ama biz bunu veremeyiz sosyal devlet olarak, nasıl bir emekli geçinebilir 10 bin, 12 binle... Biz 23 bin 552 lirada aradaki farkı hazineden kapatıyoruz. Bu da önemli. Vatandaşlarımızın çoğu bilmiyor bunu. Emeklilik döneminde eğer refah ve iyi bir aylık bekleniyorsa... Yani ne kadar çok yatırırsanız emekliliğimizde aylığımız yüksek olur. Tüm emeklilerimiz sadece en düşük emekli aylığı almıyor. Bunun içerisinde kademelendirdiğimizde çok iyi düzeyde emekli aylığı alan vatandaşlarımız da var. Ama ne yapmış bu vatandaşlarımız, uzun yıllar kazançlarını yüksek göstermişler, olması gereken o, ve uzun prim gün sayısına sahipler. Ama ne yazık ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı, tabii ekonomik yetersizliklerden dolayı yatıramamışlar, borçlanmışlar... Onlar da haklı. Ama sosyal devlet bu aradaki farkı da Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz sosyal devlet ilkelerini yerine getiriyoruz ve yaşanabilir bir destek veriyoruz.