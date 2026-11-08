Terörsüz Türkiye hedefinin kesintisiz sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, "Gayemiz bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak ve kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmektir" dedi.

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Çorum'da Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Terörsüz Türkiye Konferası'na katılan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, önemli mesajlar verdi.

“GAYEMİZ KARDEŞLİĞİ HER DAİM KORUMAK”

Türkiye'nin uzun yıllardır taşıdığı bir yükün sona ermesini, milletin huzurunu ve ortak geleceğin hangi esaslar üzerinde yükseleceğini bugün paylaştıklarını belirten Bakan Çiftçi, "Gayemiz bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak ve kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmektir. Bu projenin hayata geçirilmesinde de temel ölçümüz ülkemizin bütünlüğünü, vatandaşımızın güvenliğini ve milletimizin kardeşliğini her daim korumaktır" dedi.

“ORTAK BİR GELECEK KURDUK"

Bakan Çiftçi’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Şehit ailelerimizin daima yanında olmak, gazilerimize vefayı sürekli kılmak ve uğruna bedel ödedikleri vatanı huzur içinde geleceğe taşımak hepimizin boynunun borcudur. Üzerinde yaşadığımız kadim Anadolu topraklarını asırlar boyunca verilen mücadelelerle, emekle ve büyük fedakarlıklarla vatan kıldık. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar tarihimizde bağımsızlık irademizin sarsılmaz izleri vardır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu ülkenin bütün evlatlarıyla ortak bir hayat kurduk, gelecek kurduk. Bir olduk, birlik olduk. Kardeş olduk hamdolsun.

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok! Bakan Çiftçi Çorum’dan seslendi: Gayemiz kardeşliği her daim korumak

“AYNI İSTİKBALLE YÜRÜDÜK”

Komşuluklarımız, akrabalıklarımız ve hatıralarımız birbirine bağlandı. Aynı toprağa emek verdik, aynı istiklal mücadelesini birlikte taşıdık. Aynı ezanın sesinde, aynı kıbleye, aynı bayrağın gölgesinde, aynı istikballe yürüdük. Bugün bize düşen devraldığımız mirası adaletle korumak ve gelecek nesillere en güzel şekilde teslim etmektir. Mehmet Akif'in şu mısraları bize toplumsal bağlarımızın kıymetini hatırlatır; 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Millet olma iradesi işte bu müşterek hayata sahip çıkmaktır. Birbirimizin hakkını gözetmek, acısını paylaşmak ve geleceğine karşı sorumluluk duymaktır.

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok! Bakan Çiftçi Çorum’dan seslendi: Gayemiz kardeşliği her daim korumak

“KAMU GÖREVİ BİR EMANETTİR”

İnancımızın bize öğrettiği kardeşlik ahlakı da bu sorumluluğu derinleştirir. Cenab-ı Hak Hucurat Suresi'nde, 'İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin' buyurur. Kardeşliği yaşatmak emek ister. Dinlemeyi, hakkı teslim etmeyi, incitilen gönlü onarmayı gerektirir. Birlikte yaşama irademiz bu ahlaki sorumluluğun hayatımıza yansımasıyla güçlenir. Devlet olma iradesi ise ortak hayatımızı bağımsızlıkla, hukukla ve kurumlarla güvence altına almaktır. Devlet milletin güvenliğinden ve adaletin ayakta tutulmasından sorumludur.

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok! Bakan Çiftçi Çorum’dan seslendi: Gayemiz kardeşliği her daim korumak

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTE”

Terör korkuyu kullanarak topluma ve kamu otoritesine irade dayatır. Dolayısıyla terörle mücadele devletin vatandaşına karşı vazgeçilmez bir sorumluluğudur. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Devlet görevlileri, kamu görevlileri görevlerinin başındadır. Kamu düzenini koruma, suçu önleme ve suç işleyenleri adalet önüne çıkarma vazifesi devam etmektedir.

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok! Bakan Çiftçi Çorum’dan seslendi: Gayemiz kardeşliği her daim korumak

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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