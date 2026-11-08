İsimleri de aynıydı: Torunu ile peş peşe vefat etti
Isparta’da aynı adı taşıyan 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaanne, tedavi gördükleri hastanelerde aynı saatlerde hayatını kaybetti.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, Aydoğmuş köyü nüfusuna kayıtlı olan Naime Tekin, bir süredir Antalya'da kanserle mücadele ediyordu. Genç kadın, tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Aynı ismi taşıdığı 87 yaşındaki babaannesi Naime Tekin de Isparta'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde, torunuyla aynı saatlerde vefat etti.
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Babaanne Naime Tekin'in cenazesi, öğle namazını müteakip Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kanser tedavisi gören 35 yaşındaki torun Naime Tekin'in cenazesinin ise Antalya'da defnedileceği öğrenildi.